Columnas: El Kiosko Morena va por los estados azules en 2021

A diferencia de la virtual negociación que pactarían los gobernadores priistas con la 4T en los estados que estarán en disputa en la elección de 2021, en las cuatro entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) se espera un arduo y candente proceso electoral.

Sin embargo, el PAN, de acuerdo a las encuestas, sólo tiene ventaja en uno de los estados: Querétaro, uno de los bastiones históricos del conservadurismo.

En las otras tres entidades, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur las preferencias ciudadanas, hasta el momento, favorecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según los sondeos aplicados por la empresa Demoscopia Digital.

Querétaro, estado gobernado por el albiazul Francisco Domínguez Servién, registra una ventaja para Acción Nacional en las encuestas con 33.22 por ciento. En segundo lugar, se ubica el partido de la 4T con 27.37 por ciento. El PRI, como en varias de las competencias electorales del próximo año, se encuentra en el tercer sitio.

El virtual candidato del PAN a la gubernatura queretana es Mauricio Kuri González, coordinador de la fracción parlamentaria blanquiazul en el Senado y ex alcalde de Corregidora. También fue dirigente de la Canaco y de la Coparmex.

Morena tiene como principal propuesta a gobernador de la tierra donde se consumó el triunfo de los liberales en el siglo 19 al actual superdelegado de los programas federales y ex Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz.

Otro posible candidato morenista a la gubernatura es Santiago Niego, jefe de la implacable Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia más temida por los ex funcionarios del sexenio peñanietista… y por algunos panistas.

Por su parte, el PRI no tiene otro ‘gallo’ para competir que Roberto Loyola Vera, quien ya perdió en la elección por la gubernatura en 2015.

Más allá de las encuestas, las apuestas favorecen a Acción Nacional en el proceso electoral queretano de 2021.

No obstante, las cosas no pintan tan bien para el PAN en Nayarit. De hecho, el pronóstico es que perderán la gubernatura.

Por lo visto, el actual gobernador Antonio Echevarría García, que no contaba con experiencia en un cargo público, no ha tomado buenas decisiones. Viene, por tanto, el castigo en las urnas de los nayaritas.

Morena aventaja en los sondeos con 33.10 por ciento con su virtual candidato, el actual senador Miguel Angel Navarro Quintero. El PAN se ubica en un distante tercer lugar con apenas 8.98 por ciento, aunque su porcentaje aumenta cuatro o cinco puntos si el aspirante es el líder del Congreso del Estado, el ex alcalde Tepic, Leopoldo Domínguez.

En Chihuahua el tema electoral se va a poner bueno. En la entidad más grande del país, Morena también va arriba en los sondeos. Aquí alcanza un 27.16 por ciento.

El virtual candidato del partido de la 4T es un… ¡¡¡ex panista!!! Sí, el senador Cruz Pérez Cuéllar fue presidente estatal del PAN en dos ocasiones. Sin embargo, hace cinco años, renunció a la organización blanquiazul. Un año después, compitió, con las siglas del MC, por la gubernatura, pero perdió y quedó en cuarto lugar. En 2018, se sumó al proyecto lopezobradorista.

La telenovela panista chihuahuense se pone más interesante porque una de las aspirantes a la gubernatura, la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos Galván, está confrontada con el gobernador Javier Corral.

El chisme político en Chihuahua se puso más que sabroso: Javier Corral acusó a Maru Campos de cobrar en la nómina secreta de César Duarte, el ex gobernador priista que fue detenido la semana pasada en Miami, Florida.

El gobernador de Chihuahua dijo más sobre la alcaldesa de la capital: ‘Ella patrocina a muchos de nuestros detractores’. ¿Qué tal? De ese tamaño está la pugna interna en el PAN de la entidad más grande de México.

Por supuesto, Javier Corral tiene su ‘gallo’: Gustavo Madero, ex presidente nacional del partido blanquiazul, ex senador y ex diputado federal. No obstante, Gustavo Madero prefiere no pelearse con Maru Campos y trata de conciliar… pero… partido que se divide… lo más seguro es que pierda.

Baja California Sur, gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis, también pinta a favor de Morena con 33.80 por ciento. El PAN se encuentra en segundo sitio con 18.60 por ciento. El PRI está muy lejos con 9.12 por ciento.

El morenista que podría ser designado candidato a gobernador en 2021 es el superdelegado de los programas federales Víctor Manuel Castro Cosío, senador con licencia. Fue alcalde de La Paz y diputado federal en sus tiempos perredistas.

Una integrante más del Senado se perfila para ser la candidata del PAN a la gubernatura de Baja California Sur, Lupita Saldaña Cisneros. Su problema: le ven pocas posibilidades de triunfo.

Así andan las cosas en las cuatro entidades gobernadas por Acción Nacional y que se disputarán en las urnas en 2021, donde la 4T, hasta el momento, según los sondeos, lleva ventaja.

Y PARA CERRAR…

A Chuy Silva, dirigente de lo que fuera el Movimiento Territorial (MT) porteño, lo pusieron a chambear en las colonias, a fin de que demuestre que en verdad cuenta con una ‘estructura’. ¿Alcanzará la meta? ¿Lo volverán a financiar el próximo año? ¿Será que vende puros ‘espejitos’?