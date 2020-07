Aumentan violaciones de niñas durante pandemia en sur de Tamaulipas Aumentan violaciones de niñas durante pandemia en sur de Tamaulipas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.-El confinamiento provocado por el Covid-19, ha generado que las violaciones a menores de edad hayan aumentado un 60 por ciento en Tamaulipas.

Tan sólo la Colectiva Tamaulipas tiene registrados 36 casos y en la zona conurbada, el municipio de Altamira es el que tiene mayor incidencia con 13 violaciones a niñas en lo que va de la pandemia.

La representante de la Asociación Civil en la región, Nury Violeta Romero Santiago dio a conocer que recientemente tomaron conocimiento del abuso de tres menores de 2,4 y 7 años de edad.

«Cuando empezó la contingencia los casos de violencia familiar se incrementaron, pero ahorita se han incrementado los de violación a menores de edad y esto se va agravando porque comenzamos con violencia y ahorita aumentaron las violaciones».

Destacó que el sistema judicial está muy restringido por la pandemia, «la Procuraduría tiene limitaciones, en los juzgados no se están llevando todos los asuntos, de por si la justicia estaba limitada ahora está mucho más, pero lo que no ven es que la violencia no se detiene».

«En una semana me llegaron cuatro casos de niñas violadas, niñas de 2,4 y 7 años y abusadas por la pareja de la abuela, por la pareja de la mamá y hasta por pareja del papá».

Destacó que la violencia y violación se da dentro del núcleo familiar y por gente cercana a la familia, por ello recomienda que no dejen a sus niñas con cualquier persona.

» La Procuraduría ha sacado flyer de que llames al 911 y medidas de protección, pero no es suficiente, no queremos promesas».

La colectiva no tan sólo apoya a familias de Tamaulipas, sino que también llegan personas del Norte de Veracruz a pedir ayuda.

«Se han incrementado las violaciones en un 60 por ciento y donde se nos da mucho es en Altamira por los ejidos, aquí en Madero se les apoya a cualquier persona, sin importar el municipio donde vivan».

Consideró que en México hace falta la castración química y endurecer más las leyes para castigar a los responsables de los abusos.

«En Altamira tenemos 13 casos, como colectiva tenemos unos 36 casos en Tamaulipas, imagina los que no se denuncian y todas son menores de edad, la más chica de dos años y la más grande tiene 9 años».