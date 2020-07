Fue un cohete ruso lo que sorprendió a Saltillo

SALTILLO.- A las dos de la mañana de este sábado, ciudadanos de Saltillo fueron sorprendidos cuando observaron en el cielo un aparente meteorito o, como aseguraban algunos, podría tratarse del cometa Neowise, el que está previsto pueda ser observado el 23 de julio.

Sin embargo, al mediodía Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, indicó que en realidad se trataba de una parte de un cohete que había vuelto a la tierra, luego de poner en órbita al satélite Kosmos-2543.

Meanwhile the Soyuz-2-1V second stage that put Kosmos-2543 in orbit has reentered over Coahuila, Mexico at 0702 UTC heading north over western Texas. @Marco_Langbroek reports that the reentry was observed by people in Texas. Red line shows entry track starting at entry point pic.twitter.com/OcvuFNUHsX

— Jonathan McDowell (@planet4589) July 18, 2020