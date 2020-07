Hará protesta en silencio para exigir justicia para Estefany y Sergio Estela Valdez, relata en las redes sociales que ha vivido un viacrucis y que se ha gastado el poco dinero que le quedó

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La viuda de Sergio y madre de Estefany, que hace un mes perdieran la vida al ser arrollado en el crucero de Gerninal en pleno día del Padre, realizará con familiares una protesta silenciosa para pedir justicia.

Estela Valdez, relata en las redes sociales que ha vivido un viacrucis y que se ha gastado el poco dinero que le quedó, pero, advirtió, que no descansará hasta que se aplique

la ley .

“Estamos a 4 días de cumplir un mes de haber sufrido el mayor dolor de mi vida, ya deje en el campo santo a mis dos angelitos, nunca podré superarlo y se que la justicia terrenal que pido no revivirá a mi hija y a mi esposo, mi Estefany y mi Sergio, pero también se que si no la exijo ellos algún día me lo reclamarán por qué alguien sin conciencia nos separo” comentó la señora Estela Valdez.

Los hechos se dieron en el Crucero de Gerninal en la zona norte de Tampico, donde al parecer una persona de la tercera edad en estado inconveniente los arrolló , cuando estaban varados junto a un negocio de venta de pollo, el padre y la niña .