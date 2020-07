Multas de $4 mil a choferes incumplidos Aquellos que no usen cubrebocas o violen las otras disposiciones del Sector Salud recibirán fuertes sanciones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Choferes de microbuses y taxis que no porten cubrebocas y que incumplan con las disposiciones de autoridades de Salud, podrían ser multados con hasta de 4 mil pesos y el retiro de sus unidades dentro de los operativos que realiza en forma sorpresiva Tránsito y de la Subsecretaría del Transporte Público del Gobierno del Estado, motivo por el cual dirigentes de este sector hicieron un exhorto a sus integrantes respetar las disposiciones de la Secretaría de Salud con motivo de la pandemia del COVID-19 y a asumir su responsabilidad en caso de que sean amonestados por la autoridad.

Ramón Hernández Manríquez, Dirigente de la Unión Sindical de Microbuses y Taxis Verdes en Ciudad Victoria dejo bien claro que la instrucción es retirar del servicio aquellos operadores que no traigan el cubre bocas y aplique otras medidas como el gel antibacterial , la autoridad va sobre aquellos operadores que no estén cumpliendo con este compromiso, les retiran la unidad y la dejan fuera de servicio y se aplica una multa de hasta 60 días de salario, medida que está vigente y ya se generalizó.

Dijo que ya se les aviso con tiempo por lo que todo aquel que no haga caso, es bajo su responsabilidad, por lo que el exhorto es que todos den cumplimiento porque ya comenzaron los operativos, y ahora nada más por el simple hecho de no traer el cubre bocas se van hacer acreedores a una multa, el carro lo tienen que parar y queda fuera de servicio , se va para el corralón, para aplicarle al concesionario la multa correspondiente, que es un promedio de 4 mil pesos, esto antes solo se aplicaba a quienes no pasaran la revisión mecánica.

Reveló que en su organización tienen supervisores para que hagan conciencia entre los operadores, y se les advierte que no solo dejarán de trabajar sino que se les impone la multa al patrón de estos y no hay manera de evadirla, es un operativo que se está realizando e insistió que el compañero que no entienda deberá asumir su responsabilidad, se trata de una disposición por imprevistos relacionados con la pandemia del COVID, que es algo que no se conocía y que obliga a todos a protegerse.

Aseguró que con la reactivación se tuvo una mejoría leve, ya que al incrementar el número de unidades de las rutas, se acortaron los tiempos pero el pasaje es bajo, aún falta que el grueso de la población se reactive como los maestros, los estudiantes y la burocracia, sigue siendo demasiado elevado el costo de operación.