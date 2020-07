No habrá regreso a clases en agosto: López-Gatell El funcionario dijo que no existen condiciones y que, junto con la SEP, analiza la posibilidad de retomar las actividades hasta el mes de septiembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no habrá un regreso presencial a clases para el mes de agosto.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia del Covid-19 en territorio nacional, el funcionario federal dijo que no existen condiciones para permitir que niños, niñas y adolescentes de nivel básico y educación media superior retomen sus actividades.

Expuso que esta semana sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, con quien coincidió en que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 deberá ser postergado o trasladado a un esquema de educación a distancia.

Aclaró que de momento la posibilidad más abierta del reinicio de actividades en escuelas es para el mes de septiembre, pero esa decisión dependerá de la evolución de los distintos indicadores que determinan el estado de la pandemia para las diversas regiones y entidades.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no esta tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión», Hugo López-Gatell.

Será la próxima semana que se lleve a cabo una nueva reunión entre autoridades sanitarias y de educación. En dicho encuentro se analizarán todas las propuestas para la atención de la contingencia y la estrategia a seguir para lo que resta de transmisión activa de la pandemia, misma que podría extenderse hasta el mes de octubre.

Cabe recordar que hasta el mes de junio, la SEP tenía previsto un regreso a clases parcial a partir de agosto para sesiones de regularización conforme a temas pendientes del curso 2019-2020. Esto ya no podrá llevarse a cabo y será en las próximas semanas que se defina un nuevo plan.

Al corte de este viernes 17 de julio, México suma más de 331 mil casos confirmados acumulados de coronavirus, con 38 mil 310 muertos. La mayoría del territorio nacional se encuentra en color Rojo del Semáforo de Alerta Covid-19 por «máximo riesgo de contagio». Para retomar las clases presenciales, las autoridades han coincidido en que es necesario que la zona de reinicio se encuentre en color Verde «de bajo riesgo de contagio».

