Columnas: El virus del hambre El virus del hambre

La OXFAM es una confederación

internacional de 19

organizaciones humanitarias

no gubernamentales de muchos

países que trabajan para combatir

la pobreza. La primera de ellas

nació en Oxford, Inglaterra, en 1942,

en plena guerra mundial y definió

su misión como la lucha contra

la hambruna. Incluyendo en ese

momento la actividad de convencer

al gobierno británico que permitiera

el paso de alimentos a Grecia, que

estaba ocupada por el enemigo.

Esta red de organizaciones

llama virus del hambre al Covid-19

por el modo en que la pandemia

está profundizando un problema

que ya era crónico, el hambre y la

inseguridad alimentaria.

De acuerdo al reporte de OXFAM

del 9 de julio de este año, 149

millones de personas sufrieron

hambre a extremos de inanición

en 2019, mientras que 821 millones

estaban en inseguridad alimentaria;

es decir que apenas contaban con lo

suficiente para comer de momento y

no sabían cómo podrían alimentarse

en los siguientes días. Lo que ocurría

el año pasado era ya algo sumamente

grave originado en algunos casos por

guerras locales, desastres ambientales

exacerbados por el cambio climático

o, “simplemente”, a la inequidad

y exclusión crecientes que han

condenado a cientos de millones a un

cada vez mayor empobrecimiento.

El Covid-19 nos revela ahora los

extremos de la inequidad. Mientras

unos lo resisten con empleo seguro

y recursos acumulados otros,

la mayoría están cayendo en la

inseguridad alimentaria. Oxfam

ilustra la situación señalando que las

8 mayores compañías de alimentos y

bebidas pagaron a sus accionistas 18

mil millones de dólares por utilidades

obtenidas en lo que va de este año,

no resulta sencillo reunir la décima

parte de esa cantidad en respuesta

al llamado de la ONU para aliviar el

hambre.

La inseguridad alimentaria,

la cercanía del hambre, tiene un

fuerte impacto en la nutrición. No

estar seguros de si se tendrá para

comer en una semana o un mes

obliga a gastar lo menos posible en

el momento presente y consumir

alimentos de baja calidad, meros

aliviadores del hambre que pueden

proporcionar energía inmediata pero

no las proteínas, minerales, vitaminas

y micro elementos de una dieta

adecuada para el presente y el futuro.

Incluso comiendo mucho de los

alimentos “llenadores” persiste la

sensación de carencia, un hambre

persistente de los nutrientes faltantes

que lleva a un resultado paradójico.

La inseguridad alimentaria tiene

como uno de sus resultados más

frecuentes la obesidad.

México es ejemplo, mal ejemplo,

del hambre y la inseguridad

alimentaria que ya eran parte

del modo de vivir de millones de

personas y que ahora se agrava.

Somos un pueblo obeso, con una

alimentación de mala calidad que se

vuelve cultura, comida de banqueta

por un lado y que es alentada por

las grandes empresas productoras

de comida chatarra y bebidas

azucaradas. Energía inmediata sin

nutrimentos esenciales y obesidad

van de la mano.

De acuerdo al último reporte de

las mayores agencias internacionales

sobre la alimentación y la salud

relativo al estado de la seguridad

alimentaria y la nutrición en el mundo

México se distingue por la caída del

consumo de frutas y lácteos en la

medida en que sube la inseguridad

alimentaria.

El reporte mencionado informa

que la inseguridad alimentaria

se elevó del 22.7 por ciento de la

población mexicana en el periodo

2014 – 2016 a un 25.5 por ciento

entre 2017 – 2019. Entre las

mayores víctimas de la inseguridad

y la consiguiente desnutrición se

encuentran los niños y su condición

se reconoce de manera internacional

como un indicador pertinente para el

conjunto de la población. En 2019 el

21.3 por ciento de los niños menores

de cinco años en México tenían un

menor peso al correspondiente a su

edad; es decir que la malnutrición

crónica afectaba su desarrollo

corporal.

No hicimos aquí, en nuestro país,

la tarea de dar seguridad y calidad a

nuestra nutrición; llevamos décadas

de mala alimentación. Algunos

programas anunciados con bombo

y platillo, como el de la lucha contra

el hambre, fueron falsas fachadas

orientadas por el negocio y la

corrupción; aliados en la práctica a

los grandes corporativos generadores

de alimentos chatarra y no a quienes

podrían producir alimentos de

calidad, para ellos y para todos,

desde las localidades y regiones

más afectadas por el hambre y la

inseguridad.

CEPAL y FAO advierten, en su

reporte sobre cómo evitar una crisis

alimentaria, que ante una reducción

de ingresos la población pasa a

consumir alimentos de menor calidad

nutricional.

Esto como el Covid-19, puede

dejarnos un deterioro permanente

incluso para aquellos que pasen lo

peor de la prueba. Tal vez incluso

una población más obesa, con

las complicaciones asociadas de

diabetes, presión alta y las que

digan los doctores. Es decir, una

población todavía más débil y menos

preparada, como lo estamos ya, para

enfrentar la pandemia. La primera

barrera contra el virus debió ser una

población saludable, bien alimentada,

con buenas defensas dentro de cada

cuerpo, cada ciudadano.

¿Haremos la tarea ahora,

cuando enfrentamos el mayor reto

alimentario de nuestra historia?

Quisiera decir que si, que

estoy seguro de ello. Pero no,

no veo las señales. Así como el

problema nos agarra debilitados en

nuestros cuerpos, sistema de salud,

economía, así también ocurre que

los más importantes programas que

debieran ser nuestros campeones

al frente de esta batalla presentan

serias debilidades. Su común

denominador es estar actuando

con un voluntarismo autoritario;

sordos, ciegos y sin dinero en la

cartera. Su mayor potencial debiera

ser el trabajar aliados con los

productores y consumidores que son,

supuestamente, su población objetivo.

Urge reordenar prioridades

y estrategias en los programas

de atención a la producción, la

distribución y el consumo de los

productores y la población más

vulnerable. Urge darle la mano al

pueblo y sus organizaciones.