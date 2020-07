Columnas: México 2000; La transición que no puedo ser México 2000; La transición que no puedo ser

En 1975, en una visita a México

para promover la transición

española a la democracia, el

líder del Partido Comunista Santiago

Carrillo tuvo una reunión con el líder

del PRI mexicano, el historiador e intelectual Jesús Reyes Heroles. Carrillo

comentó a Reyes Heroles que México

debiera seguir los pasos de España y

transitar a la democracia. El mexicano

respondió que el sistema mexicano no

era una dictadura como la de Franco.

Pero al final el propio Reyes Heroles

le tocó, como ministro de Gobernación

del gobierno de José López Portillo,

instrumentar en 1977-1978 –casi en

coincidencia con la española– una

transición mexicana a la democracia

con una reforma política que debió

potenciar la democracia: la reforma del

sistema de partidos para pasar de uno

dominado por el PRI y con el centroderecha PAN como “oposición leal”

–es decir: sin meta de alternancia, en

aquel entonces– a otro con equilibrio

ideológico por la legalización del proscrito Partido Comunista Mexicano –de

filiación marxista y con vínculos con la

guerrilla– para meterlo al Congreso a

debatir.

La segunda decisión de transición

mexicana a la democracia ocurrió en

1990 y se completo en 1996: la separación del gobierno de la oficina realizadora de elecciones y la creación del Instituto Federal Electoral y su autonomía

total en 1996. Hasta 1990, las elecciones

federales las hacía el gobierno a través

de la Comisión Federal Electoral presidida por el ministro de Gobernación: el

gobierno hacía el padrón, realizaba las

elecciones, contaba los votos y decidía

resultados.

La transición a la democracia del

sistema autoritario, presidencialista, de

partido de Estado a un sistema democrático pluripartidista se consolidó en

julio del 2000 con la victoria del opositor PAN de centro-derecha en elecciones libres y sin violencia. Antes de las

elecciones había retumbado la amenaza

del líder de los obreros oficiales, Fidel

Velázquez: “a balazos ganamos el poder, a balazos nos lo tienen que quitar”.

La alternancia del PRI al PAN, después

de setenta y un años de dominio de una

clase política, fue un avance democrático, aunque no la construcción de una

democracia o la consolidación de una

transición.

Sin embargo, en el 2000 hubo alternancia de élite en el poder, sin liquidación del viejo régimen ni instauración

de un nuevo sistema/régimen/Estado.

El gobierno del panista Fox gobernó

con el PRI, a pesar de que dijo y repitió

que sacaría al PRI “a patadas” de la casa

presidencial de Los Pinos. La coalición

informal PAN-PRI pervirtió la alternancia, impidió una alternativa de grupo

dominante y desinfló la transición. Es

decir, no hubo transición de sistema, de

régimen y de Estado.

El fracaso de la alternancia-transición ocurrió en 2012: por errores de dos

gobiernos panistas el PRI regresó a la

presidencia de la república para seguir

gobernando como antes: corrupción,

engaños, tráfico de poder, patrimonialismo. La opción PRD-Cuauhtémoc

Cárdenas se deshizo en el 2000 y en

el 2006 comenzó la lucha social en las

calles de Andrés Manuel López Obrador, con un discurso caudillista anti

corrupción y anti privilegios. Luego de

la presidencia del priísta Enrique Peña

Nieto marcada por la corrupción más

escandalosa, en el 2018 arribó al poder

López Obrador para restaurar el modelo presidencialista del viejo PRI, aunque

sin el PRI ni su propio partido Morena.

El pasado 2 de julio de este año se

cumplieron 20 años de la victoria de la

alternancia en la presidencia mexicana que marcó el principio del fin del

PRI. En esos dos decenios México no

construyó una estructura democrática

ni consolidó el origen republicano de su

independencia en 1808-1810. La sociedad mexicana, que ha carecido de una

educación democrática, ha vuelto a las

andadas de los sistemas caudillistas.

Si se revisa la historia política de

México, México necesitaba a finales de

los setenta una transición, en efecto,

pero una transición a una república

de instituciones y leyes. El perredista

y expriísta Cuauhtémoc Cárdenas en

1988 representó la figura de un caudillo

popular que llevó la votación opositora,

con fraudes y trampas, a un tercio de

los sufragios. El panista Vicente Fox

construyó una base popular con sus

frases de rancho que humillaron al PRI,

pero en el gobierno gobernó como un

priísta típico, se olvidó de la transición y el cambio político y se dedicó a

disfrutar las mieles del poder. El panista

Felipe Calderón (2006-2012) sólo

abrió al PRI las puertas de regreso a la

presidencia.

A pesar de que sus siglas perdieron

la presidencia en el 2000, el 2006 y el

2018, el PRI sigue siendo la estructura

de poder del sistema/régimen/Estado

en México y por lo tanto sigue latente el

modelo de transición a una democracia

de leyes e instituciones. México ha perdido veinte años de historia para salir

del PRI y regresar al presidencialismo

priísta, por lo que sólo queda recordar

la alternancia del 2000 con la nostalgia

de un tango:

Volver, letra de Alfredo Le Pera

y música de Carlos Gardel, tanguista

argentino, voz de Gardel (1889/1990-

1935):

Volver con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi

sien

Sentir que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada, errante en las

sombras

Te busca y te nombra

Vivir con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro otra vez



