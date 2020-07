AMLO sigue invitando a: ‘Abrazos, no balazos’ López Obrador dijo que es preferible usar la inteligencia en vez de la violencia contra los grupos del crimen organizado que "nos heredaron".

MÉXICO.- Luego de la difusión de un video en el que aparecen presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no cambiará su política en torno al crimen organizado en el país.

“Yo sigo invitando a todos a portarse bien, a los abrazos no balazos. Yo no coincido con la Ley del Talión, porque el ojo por ojo…nos vamos a quedar todos tuertos. Tenemos que convencer que es mejor la paz; la violencia no se apaga con violencia”, indicó.

López Obrador cuestionó que medios de comunicación y periodistas etiquetaran al grupo que aparece en el clip como “un ejército”.

“Son 80, ¿Son un ejército? Son grupos de la delincuencia que existen en el país a raíz de que se abandonó al pueblo, es lo que nos heredaron”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional

“Se fueron formando a partir de que imperó la corrupción y hubo impunidad. Es lo que nos heredaron, pero poco a poco, vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, con inteligencia más que con fuerza. No vamos a declarar la guerra“, indicó el mandatario.

CON INFORMACIÓN DE FORBES