Filtran imagen de ‘Godzilla vs Kong’

MÉXICO.-‘Godzilla vs Kong’ ha sido una de las películas mas esperadas, y también una de las más retrasadas, tanto por la contingencia como por problemas en la filmación; por ello no sorprende que una imagen de la cinta se filtrara a través de las redes sociales.

La foto fue compartida a través de Twitter por el usuario @KaijuNewsOutlet. La imagen se viralizó en instantes con poco más de 1.6 mil likes; además, esta imagen presentó las figuras coleccionables de la cinta.

New higher quality version of the Godzilla vs. Kong image that was just revealed earlier today. pic.twitter.com/lb0B89r5ya

La imagen de ‘Godzilla vs. Kong’ pertenece a una caja de juguetes de Playmates Toys, inspirados en la película en cuestión. Estos juguetes destacan la nueva apariencia de Kong, quien parece estar a la misma altura que Godzilla.

Además, por si la imagen no fuera suficiente, la caja provee de una descripción o breve sinopsis de lo que tratará la película que se estrenará el próximo 21 de mayo del 2021, si es que todo va bien con la pandemia del Covid-19.

“Las leyendas de Godzilla y Kong colisionan. Las más poderosas fuerzas de la naturaleza chocan en una espectacular batalla eterna. La guerra de los monstruos estalla en las superficies y en las profundidades de nuestro mundo mientras el espectacular reino secreto de los titanes como la Tierra Hueca es develado”

Playmates Toys

Cronológicamente ésta sería la cuarta película de la saga después de ‘Godzilla’ (2014), ‘Kong: La Isla Calavera’ (2017) y ‘Godzilla: Rey de los monstruos’ (2019).

‘Godzilla vs Kong’ sería el cierre de este universo con el tan esperado encuentro entre titanes, que promete ser uno de los eventos cinematográficos más grandes del 2021.

A new Godzilla vs. Kong 6" Kong with Battle-Axe figure by Playmates Toys has been revealed. The figure was revealed by new official listings on Walmart's website. pic.twitter.com/kXHod0C6fN

— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 18, 2020