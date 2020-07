Columnas: CONFESIONARIO Corta la 4T a salud federal conf

Se que no es el tema favorito de quienes siguen y creen con fe ciega en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es obligación de quienes nos dedicamos al periodismo de opinión señalar lo que ocurre en el contexto de la crisis de salud por la pandemia del Covid-19 que hasta ayer había matado ya a 41 mil 190 mexicanos, reconocidos oficialmente.

Así es mis queridos boes, cómo no cuestionar al régimen que encabeza el tabasqueño, si en medio de la peor crisis de salud que enfrenta no solo México sino del mundo en 100 años, su gobierno recortó 1 mil 844 millones de pesos a ese sector, en el que se lucha cada minuto contra la muerte en hospitales en los que no solo mueren pacientes, sino enfermeras y médicos que dan la batalla frente al virus.

No, no es un recorte para todo el 2020, es apenas lo que se le tumbó al sector salud de enero a mayo y tampoco es un informe que salga de la oposición o del análisis de algún organismo no gubernamental; son las cifras que proporciona el Avance de Informe Físico y Financiero de los Programas Presupuestales que se puede consultar en la Secretaría de Hacienda; es decir es un informe de la 4T. Cuando el REFORMA, que ayer publicó esta información, revisó los rubros de salud afectados por el gobierno federal, estableció que fue precisamente el Programa de Vigilancia Epidemiológica uno de los que más golpeador por el recorte.

Como lo leen, siendo este programa uno de los protagonistas de la lucha contra la epidemia del Covid, de enero a mayo tenía presupuestado un gasto de 249.4 millones de pesos, pero Hacienda solo le entregó 152.5 millones; es decir que le mocharon 96.9 millones, insisto en plena pandemia.

Una buena parte de la muerte de mexicanos por el Covid, son las comorbilidades; es decir otras enfermedades previas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y males coronarios, lo ha repetido hasta el cansando el subsecretario Hugo López Gatell. Bueno pues resulta que para los Programas de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, el informe señala que entre enero y mayo fueron recortados poco más de 231 millones de pesos. Es decir que mientras todas las tardes nos dicen que la obesidad, la

hipertensión y la diabetes nos hacen más vulnerables ante el Covid, cortan los programas para evitar esos males en casi la mitad de su presupuesto para los primeros cinco meses del año que era de 451.3 millones de pesos. Pareciera el colmo, pero hasta a él área que dirige López Gatell en la Secretaría de Salud le dieron un buen bajón de recursos.

El programa de Avance Financiero indica que a la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades; desde donde se intenta controlar o epidemia y de la que es titular López Gatell entre enero a mayo le redujeron el presupuesto en 47 millones de pesos. Claro que no se entiende que mientras todos los días nos enteramos que amigos y familiares se infectan o mueren de Covid, incluyendo a los amigos y familiares del presidente López Obrador, se le recorten a la salud más de 1 mil 800 millones de pesos en cinco meses.

Insisto, se tiene que decir, aunque le duela a los seguidores del presidente, porque ellos y los que cuestionamos corremos el mismo riesgo ante el coronavirus; porque como decía ayer, el virus no perdona, enferma y mata sin importar ideologías y posición social.

Pero además López Obrador y su gabinete tendrán que tarde o temprano hacer cuentas de aciertos y errores, porque el pueblo ya con la cabeza fría los hará también en lo que todos conocemos el juicio de la historia, del que tampoco nadie se salva.

LAS FICHAS SE MUEVEN… De cara al proceso de renovación de alcaldías, diputaciones locales y federales para el 2021 en Tamaulipas, las novedades parecen suceder todos los días.

Ayer Ismael, el ‘Rocket’ Valdés, ex jugador de béisbol de las grandes ligas, hizo una invitación en las redes sociales para que el próximo lunes estén atentos en Victoria que porque tiene una gran noticia para la ciudad. No es un secreto que al ex jugador, quien por cierto es de sangre priista, de hecho fue funcionario del PRI estatal, le ha buscado MORENA para que sea su candidato a la alcaldía, tal vez ese vaya a ser el anuncio. También de Victoria ya todos dan por descartado a Fernando Campos en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía, luego de su abrupta salida, por un tema nada presumible, del ITACE. La mayoría también ha descartado a Pilar Gómez y parece que en la puja quedan sólo Mario Ramos y Arturo Soto, uno diputado federal y el otro local.

Por Madero crecen las apuestas a que será Carlos Fernández el candidato del PAN y que Adrian Oseguera buscará la reelección; si es así la pelea estará de pronóstico reservado. Por Altamira las fuerzas locales del PAN promueven Alfredo Polanco para suceder a Alma Laura Amparán, a la que ven segura para ir por una curul federal; aunque en la capital no han descartado a Miguel Gómez Orta En Nuevo Laredo el favorito del azul es Salvador Rosas y en Tampico sin novedad, Jesús Nader está seguro y Mon Marón iría por la diputación federal.