‘Desconectan’ a tribunal en línea por el COVID-19 Aplazan medida de abrir un tribunal de justicia administrativa en línea

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La implementación de tribunal en línea para realizar denuncias a distancia y con despacho gratuito atendido por alumnos de derecho fue pospuesto debido a la pandemia y falta de presupuesto, dijo Humberto Dragustinovis Perales juez del tribunal

Explicó que para este año se esperaba que cualquier persona pudiera denunciar a algún funcionario oficialmente desde la comodidad de su hogar.

“Lo principal es que no se ha podido realizar porque tiene que haber viabilidad económica, que no vaya a representar un gasto que no se pueda justificar” .

El proyecto se planeaba desde inicios del 2020, así como el despacho iba a ser atendido por alumnos de la UAT por lo que se había firmado convenio, pero tendrán que esperar a que se normalicen las cosas. Dragustinovis Perales recordó que luego de su llegada, una de sus ideas es facilitar la presentación de quejas contra autoridades municipales cuando se sientan agraviados, por lo que se pensó en la vía electrónica. El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, dijo, plantea la posibilidad de la creación de un Tribunal

Electrónico, sin que ello sea una obligación, pero existe un sustento legal.

Para ello, es necesario realizar un estudio para ver si por vía electrónica sería utilizada por los ciudadanos para presentar sus denuncias.

A pesar que este método sería ideal para esta temporada dónde las personas se tiene que resguardar en su hogar, es imposible realizarlo sin recursos económicos y un diagnóstico previo de la factibilidad.