Han cerrado 90 mil restaurantes en México

MÉXICO.-Más de 90 mil restaurantes se han cerrado sus puertas como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, lo que ha significado la pérdida de al menos 300 mil plazas de trabajo en unos pocos meses, de acuerdo con un reporte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El presidente del organismo empresarial, Francisco Fernández Alonso, señaló en entrevista con el diario El Economista que el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la gradual reactivación de actividades no ha traído buenas noticias al sector, pues ahora hay una “epidemia de miedo” y los comensales no llegan a los restaurantes reabiertos porque no quieren contagiarse de coronavirus.

Debido a ello, otros miles de negocios corren peligro de irse también a la quiebra, sobre todo si se considera que hicieron fuertes inversiones de dinero para acondicionar sus locales y adquirir equipo de protección personal para sus empleados.

Si a esto se suma que los restaurantes solo pueden operar en horarios restringidos y al 30 por ciento de su capacidad (y en estados donde el Semáforo Alerta Covid-19 está en color naranja), solo se puede esperar “una muerte lenta, pero segura” para muchos restaurantes en los próximos dos meses.

“Muchos de los negocios viven al día, así como hay grandes restaurantes, hay chiquitos y la mayoría del gremio de restaurantes es familiar”.

Francisco Fernández Alonso

El líder de la Canirac agregó que los gobiernos pudieron hacer un esfuerzo para crear programas especiales de apoyo a la industria y evitar la pérdida de cientos de miles de trabajos.

Como ejemplo, señaló que en muchos países hubo ayudas para pagar las nóminas mientras los negocios estuvieron cerrados, algo que no pasó en México.

«Parece que no importa qué tanto esfuerzo haga el restaurantero para proteger a los clientes. Con un horario reducido (…) y no más de cuatro personas por mesa, el panorama no se ve nada atractivo. Si la epidemia se mantiene nos llevará al ‘tronadero’ de negocios”

Francisco Fernández Alonso

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS