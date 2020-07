Esperan restaurantes permiso para abrir al 50% Estiman que después del 29 de julio se tomaría la decisión para que puedan ampliar su operación

CIUDAD VICTORIA.- Más de 4 mil 500 restaurantes de Tamaulipas que operan en este momento al 25 por ciento de su capacidad en la fase uno de la contingencia sanitaria, es muy probable que suban a fase dos después del 29 de Julio cuando autoridades de salud y de desarrollo económico del gobierno del estado evalúen la situación de la pandemia, para de esa manera ampliar nuevamente al 50 por ciento su capacidad de atención a los consumidores, aunque la afluencia sigue siendo baja.

Pablo Reyna Quiroga presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado explico que en las revisiones que se han hecho los restauranteros de CANIRAC han salido bien, han cumplido cabalmente con todos los lineamientos por lo que es muy posible que subamos de nuevo a fase dos, o nos quedemos en fase uno pero al 50 por ciento de la capacidad de atención, es a lo que estamos aspirando ya que así está la tendencia.

Reiteró que todo ha salido bien, no hay reportes de restaurantes que no estén cumpliendo con sus obligaciones, sobre todo los restaurantes afiliados a CANIRAC, porque los que no lo están igual se enteran o no, porque la cámara está muy atenta, se les envía a los socios las capacitaciones, posters para que coloquen en los negocios, y COEPRIS tiene la lista de los cumplidos. La evaluación es el miércoles de esta semana que inicia y el saldo que tenemos es blanco, ahorita estamos en fase uno y queremos subir a fase dos

Sobre la ampliación de horario de cierre de negocios de 10 a 11 de la noche, el líder estatal de los restauranteros considero una propuesta muy complicada porque las autoridades cada vez están limitando más los horarios, además de que después de las 10 de la noche no hay a quien venderles, por lo que el balance que se tiene hasta ahora es que los negocios de alimentos siguen teniendo la misma cantidad de ventas porque la gente no sale, y se está al 50 por ciento de ventas.