Huyen de las colegiaturas En Tamaulipas operan 1,120 escuelas privadas que ofrecen educación básica, de estas 102 son planteles que frecen educación inicial, 510 educación preescolar, 321 educación primaria y 183 educación secundaria

Otro saldo de la contingencia: padres de familia evitará el pago de altas colegiaturas y buscarán acomodo para sus hijos en la educación pública.

Aunque por años los habían mantenido en colegios o escuelas privadas, con la crisis económica que ha traído el Covid-19 y las clases en línea, hoy están buscando otras opciones más accesibles para los bolsillos.

Incluso planteles de renombre con la Universidad La Salle están planeando cerrar por lo menos cuatro carreras.

Aunque aún no se cierra el proceso de demanda en escuelas públicas, es un hecho que el nuevo ciclo escolar presentará un repunte en la demanda de espacios en escuela públicas.

Magdalena Moreno Ortiz, Subsecretaria de educación Básica, dijo que en la actualidad aún hay padres de familia que buscan un lugar en las escuelas que opera el estado, sin embargo como se encuentran en el periodo vacacional esperaran a que regresen en el transcurso de las próximas semanas para establecer en qué porcentaje se dio la demanda.

“No olvidemos que las escuelas están de vacaciones, el próximo lunes regresan los docentes a las aulas a pasar dos semanas de capacitación y luego iniciarán los procesos de inscripción”, dijo.

María N, madre de familia de un menor de 9 años, explica a EXPRESO: mi hijo ha estado en colegio desde los 3 años, pero “hoy estamos en una crisis mundial, en Tamaulipas no es la excepción, como madre estoy pasando por una situación caótica, preocupante, a tal medida que he decidido sacar a mi hijo del colegio”.

Y explica que a final de cuentas las clases no van a ser presenciales, porque desde su punto de vista la cuarentena por la pandemia del Covid-19 se puede extender incluso a fin de año.

“No veo el caso de estar pagando porque mi hijo tenga sus clases en casa modalidad, porque además va a pasar que tengo que contratar a otra persona que esté con mi hijo auxiliándolo en casa porque yo trabajo, salgo todos los días a la oficina”.

Es decir necesitará de alguien que se quede con su hijo pequeño, porque no tiene la capacidad aun de resolver cualquier situación que se presente en las clases en línea, como por ejemplo que se vaya la señal de internet, o cualquier situación que él no pueda resolver.

“Las clases en línea no han sido excelentes, se va la señal, se saturan las plataformas, es muy complicado, desde mi punto de vista qué caso tiene tenerlo en un colegio en donde pago 3 mil 300 pesos, para tener clases por internet, prefiero no”.

Su opción es pagar una maestra o clases particulares y cambiarlo a una escuela pública que se más accesible, porque a final de cuentas insiste, las clases serán por internet.

Considera que el Covid-19 ha traído problemas económicos: “los gastos se han multiplicado, el pago de luz aumentó al 100 por ciento y los gastos son muchos más”.

Por eso en su situación, la solución es “retirar a mi hijo del colegio, y buscar una alternativa para que no tenga un retraso en su educación, y de ser posible mantendrá sus actividades extraescolares como las clases de inglés.

La Salle cerrará carreras

Por lo menos tres carerras no abrirán semestre en la Universidad La Salle, debido a la baja demanda de inscripción, dijo José Alberto Puente, titular de Promoción de dicha institución educativa privada.

“Como a todos la pandemia ha generado algún impacto, en algunas carreras alumnos se dieron de baja, no fue posible aperturar algunas como psicología y algunas ingenierías, tres o cuatro carreras, no se van a poder aperturar”.

Pese a ello dijo que la matrícula en general se mantiene, pero estancada desde hace dos años, porque algunas carreras como medicina tienen mayor demanda y están por cubrir su máximo de inscripción que es de 130 alumnos de nuevo ingreso.

Agregó que la matricula sigue abierta a pesar de la contingencia, porque se hace en línea por lo que esperan seguir captando alumnos, para iniciar clases de manera virtual a partir del 10 de agosto.

Para ayudar en la economía de los padres de familia y los mismos alumnos, dijo que desde hace dos años se han mantenido los costos de inscripción y colegiaturas.

“Es un esfuerzo solidario de la universidad, ni cuotas ni inscripción y mensualidad, además se continua con el programa de becas; el 60 por ciento de alumnos cuentan con apoyo, igual alumnos de nuevo ingreso”.

La Salle tiene diversos costos por semestre en las licenciaturas que ofrece, la de mayor costo es la de médico cirujano que implica un desembolso de 47 mil 400 pesos de primero a cuarto semestre, con una inscripción de nueve mil 600 pesos y cuatro mensualidades de nueve mil 450 pesos.

Le sigue las ingenierías que tienen un costo de 44 mil pesos por semestre, con una inscripción de ocho mil pesos por semestre y cuatro mensualidades de nueve mil pesos, finalmente las más económicas son las licenciaturas que tienen un costo de 39 mil 120 pesos por semestre, con una inscripción de siete mil 200 pesos y cuatro mensualidades de siete mil 980 pesos.

Piden a padres hacer un esfuerzo

Lo que debe quedar claro, advierten especialistas, es que la nueva normalidad educativa requerirá un mayor esfuerzo de los padres de familia, y eso incluye gastos.

“(Mantener a sus hijos inscritos en una escuela) es la mejor decisión que pueden tomar los padres de familia”, dijo Miguel Ángel Tovar tapia, presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de familia, tras señalar que la oferta educativa además de las plataformas se mantendrá por la televisión y por radio.

Tras reconocer que la educación presencial no se ve como una posibilidad en el transcurso de las próximas semanas, advirtió que «lejos de verse como una solución esta decisión de que las clases se reanuden bajo la modalidad a distancia, deben considerarse las necesidades que plantea para todos, empezando por los padres de familia, los docentes y los alumnos».

En relación a dichas necesidades explicó que para los padres de estudiantes, ya no solo será necesario hacer un desembolso por útiles escolares, sino que además se va a requerir de nuevas herramientas.

Porque los que tengan la posibilidad deberán equiparse con computadoras o aparatos inteligentes que permitan la opción de clases en plataformas, porque la realidad es que se va a requerir de los medios para poder integrarse a lo que llamó la “nueva época” que podría durar varios meses.

Dijo que desde ahora los padres y los mismo maestros deben ir adecuando sus hogares con los equipos y herramientas que son en este momento la base del conocimiento y del proceso enseñanza aprendizaje.

En muchos casos, consideró, algunos padres optaran por endeudarse a fin de contar con una computadora, para que sus hijos puedan atener el ciclo escolar de manera virtual.

Enseñanza híbrida, lo que viene

Lo que es un hecho es que las escuelas privadas de nivel medio superior están preparando el regreso de la actividad escolar a través de la enseñanza virtual, y con programación para hibrida o presencial.

El Colegio La Salle, en su nivel de media superior, subió al portal un manual de instrucciones para el curso escolar 2020-2021, en donde detalla fechas de inicio de clases y la modalidad.

En una primera etapa habrá un curso introductorio para hacer un diagnóstico, nivelación y capacitación, el curso introductorio será del 17 al 21 de agosto, en un horario de 8 a 12 horas de lunes a viernes.

Para el escenario virtual, las clases serán de 7 a 14 horas de lunes a jueves y el viernes de 8 a 14 horas, la jornada incluirá oración y reflexión, siete clases, actividades adicionales como la socioemocional, activación física, cultural y toma de conciencia.

En el escenario virtual el alumno deberá presentarse puntualmente y ser proactivo durante toda la jornada, con uniforme escolar completo, permanecerá con cámara abierta y micrófono apagado hasta que se solicite su participación, podrá ser retirado virtualmente cuando muestre una conducta inadecuada e incluirá en su icono personal su fotografía con el uniforme y su nombre completo.

En un escenario hibrido o presencial, el colegio determinó que una vez que las autoridades escolares y de salud permitan el trabajo presencial, lo realizaran dividiendo a los grupos en dos equipos.

El equipo uno participará los días lunes y miércoles, el equipo dos los martes y jueves, mientras que los viernes será el grupo integrado, en dicho escenario el alumno deberá respetar el uso del uniforme completo, la puntualidad y deberá portar la cartilla de registro de temperatura que proporcionara la institución .

Además no deberá presentar ningún síntoma de la enfermedad, deberá llevar al plantel los artículos de cuidado e higiene como gel antibacterial, cubrebocas y toallitas desinfectantes, además de respetar la señalética de traslados para la sana distancia.