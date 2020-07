Agosto: Estos son los estrenos que encontrarás en Netflix Te presentamos los estrenos que la plataforma ofrece de series, películas y anime.

Series

The rain (Temporada 3) – 6 de agosto

Alta mar (Temporada 3) – 7 de agosto

¡Nailed it! México (Temporada 2) – de agosto

3% (Temporada 4) – 14 de agosto

Glow Up – 14 de agosto

Robo del siglo – 14 de agosto

Lucifer (Temporada 5) – 21 de agosto

Trinkets (Temporada 2) – 25 de agosto

Cobra Kai (Temporadas 1 y 2) – 28 de agosto

Dirty John: The Betty Broderick Story

La venganza de Analía

Soy un asesino: Libertad condicional

Stranger: (Temporada 2)

Películas

Star trek: En la oscuridad – 1 de agosto

Colateral: lugar y tiempo equivocado – 1 de agosto

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el Reverendo – 5 de agosto

Work it: Al ritmo de los sueños – 7 de agosto

Proyecto Power – 14 de agosto

Crímenes de familia – 19 de agosto

Fuego negro – 21 de agosto

Las horas más oscuras – 25 de agosto

Orígenes secretos – 28 de agosto

Jack Ryan: Código Sombra

Plan de escape

V de venganza

Soltero en casa

La chica de mis sueños

Bienvenido a los 40

Documentales y especiales

Conexiones – 2 de agosto

Los más buscados del mundo – 5 de agosto

Rob Schneider: Asian momma, Mexican kids – 11 de agosto

High score: El mundo de los videojuegos

Nación de inmigración

Rising Phoenix: Historia de los juegos paralímpicos

Niños y familia

Supermonstruos: El nuevo grupo – 1 de agosto

Los vigilantes de Malibú: La siguiente ola – 4 de agosto

Glitch Techs Temporada 2 – 17 de agosto

Peter Pan

Tut Tut Cory Bólidos

Campamento de verano

El fascinante laboratorio de Emily

Anime

The seven deadly sins: La ira imperial de los dioses – 6 de agosto

El gran farsante – 20 de agosto

Aggretsuko (Temporada 3) – 27 de agosto

Toradora! (Temporada 1)

Con información: Código Libre