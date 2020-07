Se recomienda usar cubrebocas a personas inquietas: López-Gatell “Se recomienda el uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados en que es difícil mantener la sana distancia como una medida complementaria de las demás..."

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica por el uso de cubrebocas y aun la resistencia presidencial a utilizarlo fue zanjada hoy por el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell: “Se recomienda, lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación”, dijo el funcionario.

El tema, planteado hoy durante la conferencia de prensa presidencial, fue derivado a López-Gatell por el presidente Andrés Manuel López Obrador, centro de la polémica por evitar el uso del cubrebocas excepto durante su vuelo a los Estados Unidos.

“Yo tengo mi consejero para este tema y todo lo que tiene que ver con la pandemia: aquí está, es Hugo”.

Fue entonces cuando el funcionario expuso su recomendación para “todas las personas inquietas”, y añadió:

“Se recomienda el uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados en que es difícil mantener la sana distancia como una medida complementaria de las demás, como lavado de manos, protección del estornudo y acudir prontamente a la atención médica si se padece covid, aun cuando no haya sido demostrado por laboratorio”, dijo.

La explicación articulada por el subsecretario López-Gatell incluyó la consideración de que las medidas de protección no se centraran en los individuos, es decir, que el sujeto de la acción no fueran las personas en los individual, porque de ser así, se tendría que ejercer coerción como multar o arrestar a quien no siga las medidas, como el uso del cubrebocas.

“No tenemos nada en contra del cubrebocas pero si se vuelve el centro de la acción, como hemos visto, entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable que es la persona que no trae cubrebocas”, dijo.

El tema es polémico, pues entre las acciones emprendidas por gobiernos locales, incluido el de la Ciudad de México, está el uso de cubrebocas. Inclusive, mandatarios de diferentes entidades, incluida Claudia Sheinbaum, han optado por emplearlo mientras que el presidente López Obrador lo sigue evitando, una actitud que ha sido observada por los opositores a su gobierno.

López-Gatell expuso hoy con más claridad que el uso de cubrebocas se recomienda pero junto con las medidas de sana distancia e higiene ya difundidas, y para ello citó un mensaje al respecto de la Organización Mundial de la Salud.

CON INFORMACIÓN DE PROCESO