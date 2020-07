Columnas: El Kiosko El video viral contra Maki

Con el agua que le llegaba a la cintura, tras los efectos de la tormenta tropical ‘Hanna’, Claudia Hernández Sáenz, regidora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Cabildo de Reynosa, grabó un video el pasado lunes en el que lanzó duras críticas a la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez.

‘Maki, nuevamente la realidad nos alcanza. Maki, no importan tus discursos, no importan tus promesas, no importan tus informes, esta es la realidad de Reynosa’, expresó la regidora morenista mientras era observada por una familia que, tras ponerse a salvo, se encontraba en el techo de una casa, la que se inundó.

Hablando fuerte y claro a pesar del cubrebocas que portaba, Claudia Hernández preguntó a la presidenta municipal de Reynosa por medio del video: ‘¿Por qué no inviertes en obras de alto impacto que puedan prevenir estas situaciones en vez de andar pagando encuestas donde te posicionas a ti como una de las mejores alcaldesas del país?’.

De paso, la regidora de Morena dio un raspón al hijo de la alcaldesa, Carlos Peña Ortiz, promovido e impulsado para ser el sucesor de su madre en la presidencia municipal.

Punzante y sarcástica, Claudia Hernández recetó una frase lapidaria más a Maki: ‘Me queda claro que tu realidad no es la realidad de los reynosenses porque tú ni siquiera vives en Reynosa’.

Con la misma dosis de crítica, la integrante de la oposición de la 4T en el Cabildo remató: ‘Ponte en los zapatos de las personas que sí vivimos aquí’.

El video grabado por la regidora morenista se viralizó a través de redes sociales y circuló a lo largo y ancho de Tamaulipas.

Apenas a principios de mayo pasado, Claudia Hernández Sáenz regresó al Cabildo de Reynosa luego de presentar su renuncia a la coordinación de los programas sociales del gobierno federal en el municipio fronterizo.

Ella asumió esa especie de subdelegación con el arranque del gobierno federal lopezobradorista en diciembre de 2018. Llegó al cargo de la mano de José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como ‘El JR’, super delegado de los programas sociales de la Federación en Tamaulipas.

Con el video que subió a las redes sociales, queda claro el motivo por el cual Claudia Hernández volvió a la regiduría: subir el tono de la crítica en contra de la alcaldesa Maki Ortiz, justo cuando los tiempos electorales se aproximan.

Algunos analistas ubican a la regidora morenista como una virtual candidata a un cargo de elección popular. De hecho, esa es la jugada. como una carta del grupo político que encabeza ‘El JR’ (actualmente en recuperación en un hospital de Monterrey, Nuevo León).

Unos la ven como aspirante a la alcaldía (candidatura que parece destinada, una vez más, para José Ramón Gómez Leal, según los sondeos) y otros la perfilan como prospecto a la diputación federal por el Segundo Distrito o, por lo menos, a una de las diputaciones locales con cabecera en Reynosa.

Más allá del tema electoral cada vez más cercano, es un hecho que Claudia Hernández -que desde hace algunas semanas recorre muy activa las colonias reynosenses- ya es una ‘piedrita’ en el zapato de la alcaldesa Maki Ortiz, quien tiene varios frentes de batalla abiertos.

Por supuesto, la regidora morenista no dijo nada sobre la falta de apoyo por parte del gobierno federal para las colonias reynosenses inundadas por las lluvias ocasionadas por la tormenta ‘Hanna’. Casualmente, tampoco cuestionó a las autoridades estatales. Los dardos solamente fueron para la presidenta municipal… de extracción blanquiazul. Así es la guerra política.

Como se observa, Claudia Hernández tiene en la mira la elección de 2021. Va, con el apoyo de ‘El JR’, por una de las candidaturas de Morena en Reynosa.

¿UN BEISBOLISTA PARA CIUDAD VICTORIA?…

De mal en peor… Ahora resulta que un beisbolista quiere ser alcalde de Ciudad Victoria.

Se trata de Ismael ‘El Rocket’ Valdez, un pitcher que jugó para los Dodgers de Los Angeles, tal como lo hizo el legendario Fernando ‘El Toro’ Valenzuela.

Aunque no precisa por cuál partido político el ex pelotero quiere ser candidato a la alcaldía de la capital tamaulipeca, se intuye que se ‘calentó’ con ‘la idea’ por el hecho de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tiene como juego predilecto el beisbol.

Es decir, ‘El Rocket’ coquetea con (la) Morena… aunque lo más probable es que haya un ‘Negro’ (de turbio pasado geñista) detrás del beisbolista.

Los victorenses merecen más que suerte para el siguiente trienio y necesitan del perfil de un auténtico servidor público que mejore la ciudad en todos los aspectos y, por tanto, no deben jugar con experimentos promovidos por ‘los emisarios del pasado’.

Y PARA CERRAR…

Amistades cercanas a César Verástegui Ostos confirman que el secretario general de gobierno se recupera favorablemente del problema de salud que lo afectó en días recientes.

Todos esperan que el funcionario se recupere lo más pronto posible y regrese a la actividad pública.