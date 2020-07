OMS retira estas medicinas para tratar el coronavirus De acuerdo con la última actualización del ensayo, el pasado 4 de julio la OMS aceptó la recomendación del Grupo Directivo Internacional acerca de interrumpir los grupos de tratamiento con los fármacos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que los medicamentos ivermectina, hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir no son eficaces para el combate contra el coronavirus SARS-COV2.

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la ivermectina no debe ser utilizada como tratamiento contra el covid-19 debido a que no existe evidencia suficiente sobre sus daños y beneficios.

A través de un comunicado, la OPS informó sobre la existencia de un estudio reciente en el cual se utilizó con éxito la ivermectina para el tratamiento del Sars-CoV2, en el que fueron tratadas células infectadas de manera experimental. Esta publicación se sumó a otras dos que aseguraban la aparente utilidad del medicamento para tratar a el covid-19, pero la organización asegura que ninguno de los estudios fue revisados ni publicados formalmente, incluso uno de ellos fue posteriormente retirado.

Luego de una revisión rápida de la evidencia en las bases de datos de todos los estudios humanos in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos) sobre posibles terapias contra el covid-19, la OPS concluyó que los estudios relacionados con la ivermectina “tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños”.

Así mismo aseguró que la efectividad de la ivermectina se sigue evaluando en varios estudios clínicos y enfatizó en que la OMS excluyó al medicamento del ensayo clínico “Solidaridad”, en donde se busca un tratamiento eficaz contra el covid-19.

A pesar de ello, se tiene registro de su uso sin ninguna evidencia de eficacia y seguridad como tratamiento contra la enfermedad. La ivermectina inyectable se ha utilizado, incluso, en casos veterinarios.

La hidroxicloroquina contra covid-19

De acuerdo con la última actualización del ensayo, el pasado 4 de julio la OMS aceptó la recomendación del Grupo Directivo Internacional acerca de interrumpir los grupos de tratamiento con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir, ya que los resultados revelan que ninguno de los medicamentos reduce la mortalidad de los enfermos o su disminución es muy leve.

Ante ello, la OMS insta a los médicos y las asociaciones médicas que mientras no existan pruebas suficientes no se deben administrar tratamientos no aprobados a pacientes con covid-19 ni recomendarlos a la población para automedicarse.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO