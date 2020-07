Columnas: Confesionario Poco pan y mucho circo…

En el imperio de la Cuarta Transformación, como en la vieja Roma, aplican a su manera la máxima de ‘al pueblo pan y circo’, aunque en México Andrés López Obrador tiene a sus gobernados con poco pan y mucho circo.

Así es mis queridos boes, el circo de AMLO, como lo hacían los monarcas romanos, le sirve al tabasqueño para que el pueblo se distraiga de lo verdaderamente importante, de los problemas de fondo del país, pero sobre todo, de los problemas urgentes que hoy hacen crisis.

La enorme diferencia con los monarcas romanos, es que mientras ellos daban pan y circo, en el México de López Obrador, el pueblo bueno cada vez tiene menos pan, pero eso si el circo de la 4T a todo lo que da y en varias pistas.

Y aquí me explico: lo de poco pan y mucho circo, no lo digo en sentido tan figurado, porque precisamente fue ayer que leía el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, donde queda de manifiesto que además de los muertos por la violencia y el Covid, los pobres y el hambre es lo único que ha crecido en el gobierno de López Obrador.

El reporte sobre la pobreza laboral que dio a conocer el Coneval y que se refiere a los meses de abril y mayo, en el se destaca que más de la mitad de los empleados en el país no alcanzan ni para comprar la despensa completa que alimente a su familia; que es a lo que el organismo llama pobreza laboral.

Aquí los datos: en el primer trimestre de este año; es decir de enero a marzo, el mismo estudio arrojó que el 35.7 por ciento de los empleados en México estaba en pobreza laboral, antes de marzo de este año se había estado peor allá por el 2014 con Enrique Peña Nieto, cuando la pobreza laboral marcó 42.9 por ciento.

Resulta que crisis económica, combinada con pandemia, ha dado como resultado que el 55 por ciento de los empleados que reciben sueldo esté en pobreza laboral; es decir que no les alcanza para comer bien, porque ojo, el concepto solo se refiere a la canasta básica.

Estos números nos permiten hacer varias lecturas, primera: que el aumento salarial histórico que autorizó AMLO para los trabajadores quedó pulverizado por la crisis económica.

Otra deducción que salta de los números del Coneval, es que además de que se redujeron por cientos de miles los empleos; el INEGI calculó casi 2 millones de los formales y otro tanto de informales, las plazas laborales que se mantuvieron en el país ahora son peor pagadas que antes; les pagan menos a los que no han perdido la chamba pues.

Si hablamos de porcentajes; además resulta que antes de la pandemia que se agudizó en marzo, 3 de cada 10 trabajadores estaban en pobreza laboral y para el mes de mayo son más de 5 por cada 10.

Eso en números llanos, dice el estudio, indica que a 10 millones de trabajadores más, no les alcanza ya su sueldo para darle de comer a su familia.

Con más de la mitad de los trabajadores y por lo tanto las familias del país batallando para comer, más otro tanto sin un solo ingreso porque fueron despedidos.

Y con la mala noticia de que en sus primeros 19 meses de gobierno, AMLO triplicó los muertos por la violencia del crimen organizado respecto al mismo periodo de Felipe Calderón; es decir que el ex panista en ese tiempo contaba 18 mil 451 muertos, mientras que López Obrador lleva 56 mil 956.

Pero hay más de que distraer, los muertos del Covid ya son 44 mil 876, este semana seremos el tercer país del mundo con más fallecidos.

Por eso a falta de buenas noticias López Obrador y demás actores de la 4T han reforzado las funciones del circo.

Este martes en una de las pistas estaba el avión presidencial, que se rifa pero no se entrega, que ya le ha costado muchos millones de dólares al país estando parado en Estados Unidos y que a falta de comprador esta semana volvió a México.

En otra de las pistas, el espectáculo cuyo protagonista es Emilio Lozoya, al que el gobierno de la 4T le está sirviendo para atacar a sus adversarios políticos, amenazando, denunciando públicamente, pero nada de acciones legales.

En puestas en escenas anteriores, López Obrador se transportó al pasado y exigió disculpas al reino de España por los abusos de los conquistadores y al Vaticano por los de los curas de la conquista.

Igual ha interpretado el papel de hijo del pueblo, trepado en un viejo carro jetta, pero pasada la novedad ahora prefiere las suburbans del año.

Insisto ha sido un gobierno, este de la 4T, de poco pan y mucho circo. La pregunta es qué tanto el pueblo bueno va a soportar el hambre a cambio de espectáculo, mientras que el actor principal disfruta de las comodidades y las viandas del Palacio Nacional.

Tamaulipas, la emergencia…

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitó oficialmente ayer la declaratoria de emergencia y zona de desastre en áreas de Reynosa, Valle Hermoso y Díaz Ordaz, que en conjunto suman 17 mil viviendas con daños por el paso de Hanna.

Además, al menos, 69 mil personas damnificadas, además de los daños en la infraestructura en los municipios. Luego de la solicitud el gober volvió a las colonias afectadas a entregar equipo de limpieza y el DIF más despensas.