Covid:19: Entregan cuerpo equivocado de enfermera Las autoridades creen que los restos fueron entregados a otra familia, que ya incineró el cadáver.

CD. DE MÉXICO.- La enfermera Esthela Yesenia Torres Rodríguez murió el domingo en un hospital del ISSSTE en Zacatecas tras contagiarse de covid-19 y cuando familiares iban a recoger su cuerpo, sus restos no estaban en las instalaciones, por lo que las autoridades creen que fueron entregados a otra familia, que ya incineró el cadáver.

Adilia Torres, hermana de Esthela, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que ella y un familiar más acudieron al hospital el lunes para reconocer y recoger el cuerpo de la enfermera, sin embargo, sólo su primo, quien la acompañaba, pudo ingresar al anfiteatro.

“Después de un rato regresó mi primo y me dice ‘no está el cuerpo de tu hermana’ y el director dijo que se iba a hacer una investigación. (…) Se hizo la investigación y después pasaron como cinco horas, el director nos dijo que no, no está el cadáver”, comentó la mujer.

Explicó que autoridades le indicaron que el domingo murieron cuatro mujeres en el hospital, pero que hasta ese momento sólo se había entregado un cuerpo a una familia, que ya había autorizado la incineración de los restos y que cuando acudieron al hospital tras una llamada del personal administrativo, hallaron el cuerpo de su familiar.

“Llegaron ellos (la otra familia), les prestan los equipos de protección y van al anfiteatro y ellos dicen que hay todavía está el cuerpo de su familiar”, puntualizó.

Tras el reconocimiento del cuerpo de la familia, autoridades del hospital quisieron entregar las cenizas a los familiares de Esthela Yesenia, a pesar de que, dice Idalia, no hay pruebas de que ese efectivamente sea el cuerpo de su hermana.

“Yo lo que quiero es que se haga la investigación correspondiente y si me dicen, me comprueban que esas son las cenizas de mi hermana, yo lo que quiero es recoger las cenizas de mi hermana. Se supone que no hay otra manera (de identificar los restos incinerados), yo no sé cómo le vayan a hacer ellos para darme las cenizas de mi hermana”, afirmó.

La mujer añadió que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado para que se deslinden responsabilidades y pidió a las autoridades que se refuercen los protocolos para impedir que una situación como esta vuelva a suceder.

CON INFORMACIÓN DE: MILENIO