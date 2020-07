¿Por qué es tan corta la vida de los perros?

View this post on Instagram

Este articulo lo escribi hace casi un año y es mi #TBT del día de hoy. – Sentado junto con un señor muy mayor, padre de un paciente de 2 años que acababa de fallecer en mis manos, paciente que habia recibido pesando apenas 1kg, paciente y amigo que vi crecer… comenzamos a recordar anécdotas de como se ponia al entrar al consultorio, al ser vacunado, de como movia la cola cuando haciamos cierto sonido y justo en ese momento pense en voz alta "¿Por que su tiempo es tan corto?" y despues de un incomodo silencio el me respondió: Porque ellos nacen sabiendo amar… Y en ese momento lo entendi, entendi que mientras nosotros necesitamos tantos años para aprender tantas cosas entre ellas el amar, ellos lo saben desde el primer dia, sienten desde que llegan al mundo ese amor tan incondicional y tan puro que algunos de nosotros los humanos quizas nunca sentiremos o aprenderemos a sentir y es asi como viven de una manera tan apasionada y desmedida que en su corazon no hay espacio ni tiempo para nada mas, nacen conociendo el gran proposito de la vida… Amar, no viven tantos años en espera de una justicia divina ya que no tienen nada que pagar, viven su vida amandonos al maximo, tratando de enseñarnos que no se necesita dinero, ni mucho menos lujos para ser feliz, que solo teniendonos el uno al otro podemos lograrlo, que con un poco de comida y agua se puede sonreir y que una simple rama puede significar horas de felicidad absoluta, es por eso que al partir sentimos ese vacio tan grande, porque en su presencia no hubo mas que amor, amor real, solo amor… por eso mientras nosotros perdemos tanto tiempo "aprendiendo", ellos simplemente vienen a enseñarnos y es por eso que su tiempo es tan corto, porque ellos nacen sabiendo amar… Dr.Froilan Sequera.R. #Dogtor #perros #libros #escritos