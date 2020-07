Usaré «tapabocas» cuando ya no haya corrupción: AMLO Expresó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pondrá «tapabocas» cuando ya no haya corrupción en el país y, por tanto, deba callarse porque ya no hay nada más nada qué decir.

«Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, de los del PAN, ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga el cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces, vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo me ponga mi tapaboca, para que ya no hable», expresó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Reiteró su propuesta para que el 15 de septiembre haya una concentración en el Zócalo, con sana distancia, con antorchas, para que se vea que no se ha apagado la llama de la esperanza.

«Tengamos la confianza de que vamos a salir adelante, como hemos salido siempre por nuestras culturas, ante adversidades, ante epidemias, inundaciones, terremotos, malos gobiernos, siempre salimos y ahora vamos a salir también», dijo.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA