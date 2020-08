Da positivo a Covid-19 el diputado Vicente Verástegui El hermano del Secretario General de Gobierno dio a conocer que también padece la enfermedad, por lo que se encuentra aislado

MÉXICO.- El diputado federal por el Distrito VI, Vicente Verástegui Ostos, informó esta tarde que padece Covid-19.

A través de su cuenta de Facebook, informó que en una segunda prueba, dio positivo al virus.

“Con anterioridad me realicé la prueba del Covid-19 a la cual tuve un negativo, sin embargo al realizarmela nuevamente los resultados arrojaron un positivo”, publicó en sus redes sociales.

Aseguró que se encuentra en aislamiento y siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria.

“Me he mantenido y me seguiré manteniendo en el respectivo aislamiento a efecto de evitar la propagación del COVID-19. Por lo que me encuentro al tanto de las indicaciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas”.

El legislador detalló que seguirá trabajando desde casa.

El 21 de julio, el Gobierno del Estado confirmó que su hermano, el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, había sado positivo a la prueba del Covid-19.