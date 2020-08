Columnas: EL RESBALÓN ACUSA ISMAEL AL MORENAVIRUS.

La economía esta muerta y no es tema político, es una verdad que se está reflejando en las calles con negocios locales y franquicias que están cerrando sus

puertas.

Y vemos que a la Federación esto le vale un “cacahuate enchilado” , no hay dinero en las arcas del país, muy apenas, pero muy a duras penas les está alcanzando para sus programas sociales.

Los empresarios están ahorcados con los pagos mensuales al seguro social, con la liquidación de sus impuestos Federales, y sino lo hacen empieza el terrorismo de las

multas.

Los recibos de la Luz tienen que pagarse a “producto de gallina” por que la CFE no puede dejar de succionar, pese a que es una empresa Federal, en estos momentos le está dando la espalda al pueblo.

No se están aceptando incapacidades para personas de la tercera edad y vulnerables en el Seguro Social, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prefiere que las empresas carguen con estos salarios, y eso no se vale !

No hay un plan para el rescate económico, está administración sigue con su programa de recaudación sin ofrecer ningún apoyo en recurso o fiscal que pueda estar evitando que más empresas caigan en la bancarrota.

Y a todo esto que les acabo de describir, es precisamente lo que el Senador del PAN por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, se refiere como el : MORENAVIRUS…

Tenemos un Presidente de la República , Andrés Manuel López Obrador, totalmente inmune a los gritos de auxilio y desesperación qué hay de parte de los empresarios en todo el país, pero nadie los escucha.

O esta vez a quien acusará el “cabecita de algodón” que están orquestando en su contra, será contra el INEGI por hablar de la caída de la economía , ¿ lo llamará FIFI? , o simplemente en esta ocasión detrás de quien se esconderá el presidente para no aceptar sus errores en la atención y respuesta a esta pandemia.

DEL RADIO PASILLO…

Qué hay por lo menos tres regidores de Tampico que han resultado contagiados de COVID 19, Gracias a Dios, están bien.

Tras el lamentable fallecimiento del líder del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Tampico, Juan Tarimas ( QEPD) , ha empezado a darse un descontrol al interior, al estar cerca las elecciones, casi casi hay pleito por la silla .

Que Chuy Silva , dueño del Movimiento Territorial porteño, anda muy activo haciendo convenios para beneficio de sus agremiados, para apoyarlos en estos momentos de

crisis.

Vaya!, hasta qué vemos en acción a Gerardo Peña, líder del Congreso de Tamaulipas ; anduvo muy chambeador en algunas colonias afectadas por Hanna y no desaprovechó la oportunidad para realizar una transmisión en vivo para su Face book.

Que el director de la Facultad de Ingeniería de la UAT, Campus Tampico – Madero, Ricardo Tobias, cumplió años pero lo dejaron plantado con la caravana.

Que el Secretario de Bienestar Social en Tampico, René Senties, anda muy movido en las redes sociales, ayer estuvo acompañando a Don Chucho Nader en la Jornada sabatina en la Colosio.

Que la Diputada local, Rosa González, acudió a llevar persona a la colonia Pescadores una dotación de pañales para adulto, que le gestionaron, este es un buen gesto de su parte .

Que es claro que José Ramón Gómez Leal , el súper delegado Federal, ya se siente mejor, tras haber dado positivo a COVID , pues hasta hizo una transmisión en vivo del Hospital para saludar a la raza .

Recuerde : No se vale Chillar !