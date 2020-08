Complica a contadores nueva reforma fiscal Ahora estarán obligados a reportar al SAT la plantación de crecimiento de sus clientes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los contadores públicos y abogados fiscales que no reporten al Sistema de Administración Tributaria la planeación fiscal de crecimiento de empresas de sus clientes serán sancionados, esto de acuerdo a la reforma que entró en vigor este año y que pone a los profesionales fiscalistas como colaboradores obligados de las autoridades hacendarias federales, reveló José Luis Linares Reyes ex presidente del Colegio de Contadores Públicos en Ciudad Victoria y actual síndico del SAT.

Expuso que a pesar de que en términos generales en materia fiscal no hubo grandes cambios, en lo que si hubo un cambio aplicado es lo que corresponde a los contadores públicos y que tienen que ver con los esquemas reportables, esto significa que es si un contador da asesoría a un contribuyente y desarrollo una planeación fiscal y en esa planeación va haber repercusiones al fisco, es decir va dejar de recaudar, entonces el contador está obligado a informar a la autoridad que ese contribuyente tiene un esquema que perjudica al fisco, eso entro en vigor este año.

Destacó que la nueva medida del SAT no aplica solo a contadores sino que es para cualquier profesionista, sean abogados fiscalistas o un contador que se dé cuenta que su cliente tiene esa planeación entonces está obligado a reportarlo a la autoridad y quien no lo haga es objeto de fuertes sanciones ya que si la autoridad se llega a dar cuenta de esa planeación y se da cuenta que el contador o el abogado no lo reporto se impone multa al profesional

“Nos están obligando a ser colaboradores del SAT a la brava en su tarea de fiscalizar al contribuyente, esta reforma afectara al contribuyente que an tenga una planeación de crecimiento de sus negocios y un programa de beneficio fiscal si eso le impacta en la recaudación al fisco y no la reporta entonces será sancionado porque está obligado a reportarlo”.