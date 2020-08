Exhortan a no viajar a Tampico Latente riesgo de infectarse de Covid-19

TAMPICO.- Al referir que la situación que se vive en la ciudad de Tampico por el nivel de contagios de Covid 19 es muy grave, el titular del centro de salud urbano en este municipio, exhortó a la población a no viajar a este puerto.

Al respecto el doctor José Alfredo Corona Domínguez indicó, que por fortuna en Tampico alto, el panorama no es complicado en relación al número de contagio sin embargo, esto no es ninguna garantía de que los residentes que acudan al citado Puerto no puedan regresar infectados.

En el sur de Tamaulipas principalmente a Tampico, son ya más de 2000 los casos de personas enfermas de Covid-19.

Refirió en este sentido, que solamente acudan a la citada ciudad por alguna emergencia de salud o alguna situación que realmente lo amerite, de lo contrario les pide no se expongan porque la situación es complicada.

Por ello, Corona Domínguez, resaltó la importancia de que los pobladores se mantengan en el interior de casas cumplan con el confinamiento y habita en las reuniones y visitas familiares para evitar ser contagiados de coronavirus.