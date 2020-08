Clases en Tamaulipas serán por TV e Internet El gobernador confirmó que el 24 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar tal como detalló la Secretaría de Educación Pública

VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el inicio del ciclo escolar en Tamaulipas, las clases serán a través de Internet y televisión, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien confirmó que será el próximo 24 de agosto cuando estas inicien.

“Vamos a hacer una mezcla, en Tamaulipas se cuenta con una capacidad del 42 por ciento de líneas, para llegar vía Internet, en tanto que para el resto, estaremos utilizando el sistema nacional de televisión”, comentó en entrevista.

Señaló que en los próximos días, estarán revisando el tema y afinando los detalles para que los alumnos en la entidad, puedan iniciar clases y no se retrase la enseñanza en las escuelas de la entidad.

“Estaremos viendo cuál sería la mezcla, en estos días lo estaremos dando a conocer más a detalle, para no atrasarnos tanto en el sistema de educación, que desafortunadamente, va a tener un impacto muy fuerte en territorio nacional”.

El mandatario señaló que la fecha de inicio es la misma en todo el país, siendo el 24 de agosto, tal como se anunció a nivel federal, sin embargo, explicó que se tienen que ajustar los planes de estudios para las plataformas que serán utilizadas al inicio de las clases.

“La estaremos empatando con el día 24 (de agosto), para empatar los programas que daremos a conocer a la ciudadanía en general para el próximo ciclo escolar”, comentó.

VISITA DE AMLO SIN FECHA

Por otra parte, el gobernador comentó que no se tiene una fecha exacta para la visita del Presidente López Obrador a Tamaulipas, “lo que nos han dado a conocer es que tendremos una reunión de la Conago con él, tenemos muchos meses, pidiendo una reunión con él”.

García Cabeza de Vaca señaló que entre los temas a tratar con el mandatario federal, además de los relacionados con la atención a los afectados por la pandemia del coronavirus, se encuentra la revisión al pacto fiscal.

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reuniría en San Luis Potosí con los gobernadores en aproximadamente diez días, señalando que está abierto al diálogo.

García Cabeza de Vaca, comentó que en la entidad, se continúan labores de apoyo a los afectados en la frontera por la tormenta tropical Hanna que dejó severas inundaciones y damnificados.

Anunció que este miércoles, estará supervisando las acciones que se llevan a cabo en Reynosa, el municipio más afectado por las lluvias, “estaré supervisando todas las áreas que fueron afectadas, asegurándonos que los apoyos lleguen a quienes fueron afectados y quienes realmente lo necesitan”.

El gobernador tamaulipeco se quejó de la falta de equidad de parte de la Federación con Tamaulipas, entidad que es segundo lugar en la recaudación de impuestos, “simplemente no hay equidad, no ha habido reciprocidad en torno a las partidas, obras de infraestructura y muchas otras, que desafortunadamente no llegan a Tamaulipas”.

Recordó que ya se hizo una convocatoria a través de la Alianza Federalista, para realizar una convención nacional hacendaria, “estados como el nuestro que aportan tanto, reciben muy poco de la Federación, es el momento para que se lleve a cabo y poder tener una distribución más equitativa y justa”.