Mia Khalifa pide ayuda para Beirut

ESTADOS UNIDOS.- Mia Khalifa usó sus redes sociales para pedir ayuda para las víctimas de la explosión en Beirut, la ex actriz de cine para adultos envió fuerzas a sus compatriotas y aclaró que su corazón está con cada uno de ellos

Beirut, my heart is always with you ♥️

— Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2020