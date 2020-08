Pandemia entra en una fase de control: López-Gatell Esto muestra que pandemia entra en una fase de control, afirma el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; llama a la población a no bajar la guardia y a seguir medidas sanitarias

CIUDAD DE MÉXICO.- No es momento de salir a la calle para realizar actividades recreativas o que no sean indispensables, ya que se corre el riesgo de vivir un rebrote de coronavirus, alertó el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell.

A través de su cuenta de Twitter el funcionario reiteró que aunque la pandemia de Covid-19 se mantiene, cada vez es más lenta.

“La epidemia de Covid-19 en México continúa, todavía tenemos una importante actividad epidémica, pero durante el mes de Julio empezó a ser cada vez más lenta. Esto es alentador porque nos permite ver cómo la epidemia está entrando en una fase de mayor control y esto es gracias a las medidas de sana distancia que ha realizado la población.

Así como lo ha dicho en diversas ocasiones en su conferencia diaria desde Palacio Nacional, López-Gatell llamó a la población a limitar su movilidad y a tener paciencia y disciplina para seguir aplicando las medidas de sana distancia y de prevención para evitar contagios de coronavirus.

“Hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia. Todavía necesitamos reservarnos, no salir a la calle cuando no es necesario. Solamente las actividades esenciales más importantes para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar, pero otras actividades, por ejemplo las recreativas en este momento todavía no son procedentes.

“¿Qué podría pasar si empezamos a salir? Que podría haber rebrotes, lo hemos visto ya en algunos estados donde ha habido desconfinamiento”, expresó López-Gatell.

Aunque cada vez es más lenta, la epidemia de #COVID19 continúa. Llamamos a la paciencia, la cautela y la disciplina. Es necesario que limitemos nuestra movilidad, particularmente en actividades recreativas. pic.twitter.com/UGiQntH6Tg — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 4, 2020

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR