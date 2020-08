Videos: Fuerte explosión en almacén del puerto de Beirut

Una fuerte explosión sacudió este martes la capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo de color rojizo, que se originó en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

Según la agencia estatal, un incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, en un almacén de explosivos, lo cual provocó una fuerte deflagración que pudo sentirse en toda la ciudad y sus suburbios.

En redes sociales se viralizaron varios videos de esta explosión, de la cual se desconoce todavía si hay víctimas mortales o heridos.

Video of the explosion #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/dxeY23OmrJ

La Embajada de México en Líbano señaló a los connacionales que si se encuentran en una situación de emergencia o requieren asistencia y protección consular, puso a disposición el teléfono 03 044 598.

Las primeras imágenes deespués de exta explosión muestran una grand estrucción en calles de Beirut, donde ya laboran servicios de emergencia.

Aftermath of the explosion in Beirut (via WhatsApp) pic.twitter.com/J0Clr3m53q

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 4, 2020