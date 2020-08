Columnas: EL KIOSKO El abogado da color… naranja

Cada vez que se le pregunta sobre sus aspiraciones políticas hacia el proceso electoral 2021, el abogado tampiqueño Carlos Pérez Hernández responde con frases que van de aquí para allá, sin precisar partido, color o puesto.

En un inicio, el notario público deslizó la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal de Tampico.

Los primeros que tocaron a su puerta fueron los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, nada se concretó. Todo se dejó en el aire.

En días recientes, una vez que la senadora suplente Paloma Guillén Vicente confirmó que sí buscará la nominación priista a la alcaldía porteña, el proyecto político de Carlos Pérez Hernández por la vía del priismo se diluyó totalmente.

En la averiada y maltrecha embarcación tricolor le queda una opción rumbo a la elección del próximo año: la candidatura a la diputación federal por el Octavo Distrito, con cabecera en Tampico y que abarca la zona sur de Ciudad Madero.

No obstante, desde hace tiempo, Carlos Pérez Hernández coquetea con otra alternativa partidista para competir en las urnas en 2021: el Movimiento Ciudadano (MC).

Así es: el abogado ya dio color… naranja.

Una prueba la aportó el propio notario público: En su cuenta de Facebook, Gustavo Larrea, un empresario que obtuvo contratos de obra durante el gobierno priista de Gustavo Torres Salinas, subió una foto en la que aparece junto con el abogado, a quien saluda.

Casualmente, Carlos Pérez Hernández, además de portar un cubrebocas, viste una camiseta deportiva de color naranja. El tono es el mensaje.

Como tantos otros que decidieron alejarse del PRI, Gustavo Larrea ahora es un abierto promotor del Movimiento Ciudadano en tierras jaibas. Muchos consideran que solo se dedica a blofear al presumir ‘canicas’ que no tiene.

No es el único que impulsa la candidatura de Carlos Pérez Hernández en MC: Edgar Treviño, enviado como delegado al puerto jaibo, felicitó ayer en redes sociales al abogado y notario público con motivo de su cumpleaños.

‘Mis mejores deseos para un gran tampiqueño, comprometido con la sociedad de nuestro estado, especialmente del sur, quien ha trabajado para que el derecho le sirva a la ciudadanía y cuenten con más bienestar’, escribió Edgar Treviño.

El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que aparece el delegado del MC con el abogado y notario público jaibo. Es evidente el vínculo político entre ambos.

También está claro algo más: Carlos Pérez Hernández no llegará a ningún lado con el Movimiento Ciudadano, al menos por el momento. Mucho menos si quienes lo ‘encuerdan’ son unos novatos. Con el partido naranja, el abogado no alcanzará la presidencia municipal de Tampico en 2021. Eso no sucederá ni de chiste. Esa es la realidad.

SE REÚNEN CHUCHO NADER Y DANIEL HEREDIA

Un mensaje en redes sociales que sí llamó mucho la atención fue el que subió el empresario Daniel Heredia Niño.

Daniel Heredia, militante de Acción Nacional, publicó una fotografía junto a Chucho Nader. Una frase remarcaba la imagen: ‘Con el mejor alcalde de Tamaulipas’.

Por supuesto, quienes sí le entienden a la actividad política, interpretaron el texto y la foto como un posible acuerdo político electoral hacia el futuro.

¿En qué sentido? José Antonio Heredia Niño, actual regidor y hermano de Daniel Heredia, quiere ser el candidato del PAN a la diputación federal por el Octavo Distrito con cabecera en Tampico. Y sí, sí lo puede lograr.

Toño Heredia, quien apoya la reelección de Chucho Nader como alcalde, tiene trayectoria y capacidad. Además, desea subir a la tribuna del Congreso de San Lázaro para oponerse, con ideas y argumentos, a los proyectos e iniciativas lopezobradoristas.

La familia Heredia Niño, muy estimada en la ciudad, tiene arraigo, peso e influencia en la vida de Acción Nacional desde su fundación.

UN MADERENSE CUMPLE LO QUE PROMETE…

Adrián Oseguera continuó ayer con el arranque de pavimentación de calles en Ciudad Madero.

El alcalde de la urbe petrolera puso en marcha las obras en las calles Privada Planeación, de la colonia ‘El Polvorín’; y de la calle Segunda, en el Fraccionamiento Parque ‘Los Coyoles’.

‘Nos comprometimos a resolver el rezago en pavimentación… y lo que promete un maderense, lo cumple’, dijo Adrián Oseguera, evaluado como el mejor alcalde de extracción morenista en el país.

Y PARA CERRAR…

¿Armando Martínez volverá a ser candidato de Morena a la alcaldía de Altamira en 2021? El ex diputado local todavía no tiene una respuesta. Por lo visto, está en la espera de los tiempos… y de las formas.