Estaba en vivo cuando fue derribada por la explosión

LÍBANO.- Una vez más queda comprobado que la realidad supera por mucho la ficción de cualquier película, y este ha sido el caso del siguiente video viral.

Fue durante un reportaje en vivo que realizaba la periodista Maryam Toumi de la BBC, cuando ocurrió la enorme explosión de Beirut, capital de Líbano.

De acuerdo con información emitida por RT, una de las explosiones se produjo en punto de las 18:00 horas (tiempo local), luego de que una gran columna de humo de color rojizo se elevara sobre los cielos de Beirut el pasado 4 de agosto.

Testigo de la fatídica explosión

En el audiovisual impactante se logra observar como la reportera grita de terror al percibir la onda expansiva de la explosión.

Recordemos que el accidente fue incluso escuchado por ciudades vecinas, la explosión tuvo una afectación directa y rompió ventanas a un radio de 12 kilómetros.

En este video se logra ver como la periodista es derribada de su asiento y cae de inmediato al suelo, al igual que la cámara con la que grababa su entrevista.

Momento exacto de la explosión

El video que fue emitido este miércoles por la BBC Arabic, deja ver el momento exacto en el que incluso fragmentos de vidrio roto fueron esparcidos alrededor de la comunicóloga.

The shocking moment the Beirut explosion happened was caught on camera by Maryam Toumi, a journalist for @BBCArabic who was conducting a video interview at the time.

