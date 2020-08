Incendio consume mercado en Emiratos Árabes Unidos

Un intenso incendio consume un mercado de Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos, según dieron a conocer medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas provocaron grandes columnas de humo que se pueden ver desde varias zonas de la ciudad.

Equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para tratar de sofocar el fuego. En tanto, la defensa civil de Ajman trabaja en desviar el tráfico en la zona.

Aún se desconoce el número de lesionados o víctimas.

En redes sociales se han compartido videos del incendio aunque, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron dicho siniestro.

Middle East burning.

Massive fire breaks out at food warehouse in Ajman, UAE. pic.twitter.com/ahfJdNfpUY

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 5, 2020