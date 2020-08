Restauranteros piden regular negocios caseros Advirtieron que la pandemia ha incrementado la venta de comida en casas particulares, por lo que pidieron “piso parejo” para competir

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Ciudad Victoria, reveló que se han incrementado los llamados “negocios de pandemia”, que se instalan en casas y en su mayoría son de alimentos, por lo que exigieron piso parejo en la aplicación de las regulaciones y protocolos sanitarios, así como de permisos y licencias sean establecidos o semifijos, “conscientes de que estamos enfrentando una situación económica muy complicada y se buscan alternativas de sobrevivencia”.

Jorge Bello Méndez, presidente de CANIRAC Victoria, dijo que han identificado muchos negocios que sin tener un historial de industria restaurantera, ni los conocimientos de la operación de un restaurante, generan comida en casa actividades de alimentos caseros.

«Lo vemos como una medida de rescate porque inclusive ha habido muchos negocios que han emigrado a esta opción, hay quienes han cerrado pero la cocina la dejan abierta y venden productos distintos a un menor costo».

«Por otra parte, quien no se dedicaba a esto, es como una acción para sobrevivir, no lo vemos mal siempre y cuando el piso sea parejo, como siempre hemos pedido que tanto afiliados a Cámara como los no afiliados, normales semifijos, sea trato igual que las restricciones, las licencias, los permisos, todo aquello que te da pie para poder establecer un negocio, sea para todos, tanto para negocios establecidos, como los llamados negocios de pandemia», subrayó.

Hizo énfasis en que a la industria restaurantera le está pegando muy fuerte, entre otras restricciones la del horario de las 10 de la noche.

Se ha detectado que hay negocios que no lo están respetando y por eso se está haciendo una petición por parte de la Cámara, que las reglas y las restricciones sean las mismas.

«No tiene ninguna diferencia en que yo venda en un establecimiento que el que lo hace en la casa o al negocio semifijo, hay negocios que están sacando fuera de área principal de los centros comerciales, mandándolos a los estacionamientos, es una medida válida que contribuye al desarrollo de la economía, lo mismo lo hacen negocios chicos que grandes buscar alternativa que les permita poder tener a los empleados».