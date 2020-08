Avión de Air India se estrella al aterrizar

INDIA.-Un avión de la compañía Air India, con más de un centenar de pasajeros a bordo, se ha estrellado este viernes tras salirse de la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Kozhikode, en la localidad de Karipur en el estado indio de Kerala (suroeste), según reportan medios locales. El aparato se ha partido en dos tras el accidente. Se desconoce por el momento el número de víctimas o heridos.

El incidente se ha producido hacia las 19:40 hora local del viernes, cuando tras un aterrizaje fallido en medio de las fuertes lluvias en Kozhikode, la aeronave patinó fuera de la pista de aterrizaje y chocó contra el suelo. El vuelo, de la compañía Air India, hacía el trayecto Dubai – Karipur con entre 190 y 180 personas a bordo. Según imágenes distribuidas por los medios locales, el aparato ha sufrido grandes daños en el área de la cabina y se ha partido en varios pedazos.

Massive damage to the aircraft. Fuselage broken into two pieces. pic.twitter.com/B4bQAjVMwU

#WATCH Kerala: Visuals from outside the Karipur Airport, after Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at the airport. pic.twitter.com/hCimakcNRY

— ANI (@ANI) August 7, 2020