Buscan impedir instalación de más ambulantes en el centro En las últimas semanas se ha detectado un aumento de hasta 30% de vendedores, que vienen de ejidos cercanos a ofrecer sus productos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los vendedores de puestos semifijos y la oficina fiscal del ayuntamiento se han puesto de acuerdo para evitar la proliferación de vendedores ambulantes en el primer sector de la ciudad, dado al aumento de 30 a 40 personas que vienen de ejidos cercanos para vender sus productos.

Paulino Cortés, Representante de los vendedores de puestos semifijos, señaló que el Ayuntamiento se comprometió a dialogar con estos vendedores a través de sus diferentes inspectores y buscarán la forma de colocarlos en otra zona.

«Van a vigilar el primer cuadro los inspectores para que ya no se aglomeren con nuevos comerciantes y no se saturen. Entendemos que por la pérdida de empleo ha ocasionado eso pero no puede haber aglomeraciones”.

Explicó que esta inquietud surgió a raíz que en los últimos días han visto la llegada de diferentes personas para ofrecer productos como elotes, plantas, verduras hamacas y diferentes comidas en el centro de la ciudad.

«Hemos observado de unos 30 a 40 vendedores que han llegado de ejidos cercanos para ofrecer venta y eso hace que se sature cada vez más y se supone que no tenemos que hacer eso».

El trato que llegaron los vendedores con la oficina fiscal es el vigilar también ellos mismos que no entren nuevos vendedores a la zona centro y con la ayuda de inspectores esto dialogar y ancón los Invasores.

Cabe señalar que al grupo de vendedores semifijos están registrados 200 en el primer cuadro de la ciudad, de los cuales sólo se instalan la mitad para respetar las medidas de Salud.

Finalizó al decir que ningún momento piensan confrontar a estos nuevos vendedores sin embargo ven un peligro el que llegue más personas pues podría propiciar más contagios y que vuelvan a prohibirles las ventas como en meses pasados.