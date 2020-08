Hidden Port, New Lion, Warrior… Así las traducciones de VisitMéxico

MÉXICO.- Tan solo unas horas después de que la campaña para promover Acapulco terminara en meme, uno de los sitios más importantes para el turismo en nuestro país metió la pata con la cosa más sencilla: traduciendo los nombres de las ciudades más emblemáticas de México.

La cosa está increíble. Con decirles que le pusieron Warrior al estado de Guerrero… y esa es una de muchas.

De lo creadores Mom I'm un Acapulco, llega… Warrior, Noble, Jumpsuit, New Lion y Turret.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Esta puntada es la cerecita en el pastel después de unos días bastante atropellados, por decirle de alguna manera: recordarán que el sitio de VisitMexico también pasó momentos ridículos hace unas semanas cuando, literal, borraron la página por exceso de pago.

Al respecto, la Secretaría de Turismo culpó a una compañía privada y retomó el control de la página para rehacerla.

Lo que no se sabe es si fueron las prisas, la falta de presupuesto o la ayuda de un señor que se llama Google y se apellida Translate, pero el sitio de VisitMexico en su versión en inglés tiene un montón de traducciones terribles. ¿Lo más gacho? Es que son en los nombres de las ciudades y estados más reconocidos de nuestro país. Acá les van algunos de los mejores (peores) ejemplos.

Los states

Esta es de las espectaculares. El estado de Guerrero, en la página de VisitMexico, aparece como Warrior, en un ejemplo bastante literal de la traducción de la entidad del sureste… y como campaña promocional para cierto comentarista de TV Azteca

Recordándonos al video de la combi, aparece también New Lion como la versión en inglés de Nuevo León.

Si por ahí en el sitio se encuentran el nombre de Noble, es una traducción extraña de Hidalgo, en la que nada tiene que ver el héroe independentista y se refiere a una persona generosa y valiente.

Las ciudades

¿A poco no tienen ganas de conocer Hidden Port? Esta paradisiaca playa en Oaxaca, en realidad se llama Puerto Escondido (o Puertou Escondidou para los turistas internacionales). En inglés suena a fraccionamiento de Miami.

En el caso de Ciudad Madero, en Tamaulipas, sí les valió. Además de que en VisitMexico le quitaron la categoría de ciudad y se olvidaron del héroe revolucionario, la traducción no tienen ni tantito chiste: le pusieron simplemente Log.

Con Progreso, el bello puerto en Yucatán, fueron literales: Progress.

De igual manera está Villa del Carbón, un pueblo mágico en el Estado de México que terminó con un apodo bastante extraño. Bienvenidos a Coal Village, dice la página de VisitMexico.

Los confusos

Ahora sí nadie entendió.

Además de las traducciones literales que nos sacaron varias carcajadas, están dos ciudades en México que la página de la Secretaría de Turismo hizo un enredo.

¿Alguien nos ayuda a entender por qué le pusieron Jumpsuit a Tulúm, en Quintana Roo?

La otra es Torreón, Coahuila, que según la página de VisitMexico se llama Turret… ¡¿como una torreta?!

Al momento de publicar esta nota, ya no están en la página de VisitMexico, pero claro que pudimos rescatar las capturas de pantalla que ven arriba. Así que podemos utilizar los memes en lo que esperamos una respuesta oficial de las autoridades.

Visit Warrior, New Lion, Jumpsuit and Little Jump. Visit Mexico.

