2020Challenge: toman con humor el turbulento año

CD. DE MÉXICO.- Este 2020 será recordado como el año en el que la humanidad se enfrentó a una pandemia y fue testigo de varios acontecimientos que marcarán la historia, como la confirmación de vida extraterrestre o fenómenos naturales bastante peculiares.

Por ello, y en gran medida por la cuarentena, las personas se las han ingeniado para sobrevivir un rato al encierro creando divertidas tendencias en el mundo de las redes sociales.

Ahora, miles se usuarios en Twitter convirtieron en trending topic el hashtag #2020Challenge el cual tiene como objetivo divertirnos del turbulento y nada agradable año que estamos viviendo.

¿De qué trata?

La nueva tendencia en redes sociales consiste en crear un collage de fotografías; cada una de ellas con un gesto o cara distinta representando el transcurrir de los nueve meses de este 2020.

La mayoría de los participantes comienza el año con la resaca de las fiestas de fin de año con el paso de los meses y la llegada de la emergencia sanitaria, los gestos comienzan a cambiar hasta alcanzar a los que simulan la paranoia.

Algunos internautas más ingeniosos se han tomado el tiempo de sumarse a la tendencia compartiendo fotos de sus mascotas o con memes que se han viralizado en redes sociales; lo que sí es común es que conforme pasan los meses los gestos son de tristeza y desaliento.

My year so far. Thanks a lot 2020! 😕😔😷😡🤬 #2020challenge pic.twitter.com/8X1y9c1CjZ

So far 2020 — has been a whirlwind of emotions

Seriously, what is up with this year..😰#2020Challenge #2020worstyear pic.twitter.com/1h7VGBcz9O

— Maly (@mal_malee) August 7, 2020