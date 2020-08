Cobran cuotas a ‘la brava’ en secundarias En comunicado de la secundaria General 3 avalado por Liga de Padres y directivos amagan a alumnos con no recibirles las actividades del próximo ciclo escolar sí no pagan, mientras que en la secundaria General...

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Contradiciendo a la Instrucción de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Las Secundarias Generales 1 y 3 en El Mante cobran cuota escolar de hasta 1200 pesos.

Padres de familia exhiben en redes sociales y han hecho publica la denuncia ante el abuso que están cometiendo las Asociaciones de Padres de Familia en contubernio con los directores. Pues amagan con no enviar el material educativo a los alumnos que no paguen cuotas, esto en el caso de la secundaria general 3 » Juan Camacho Cervantes».

«Ya nos están amenazando de no enviar Ia formación de educación a los alumnos que no han pagado”, se queja una madre de familia de la secundaria 3, quien exhibe mensajes que les son enviados a sus celulares

«Díganle a los padres que no han pagado que deberán hacerlo o con toda la pena no recibiremos correos electrónicos y por ese medio es donde se recibirán actividades los alumnos» , cita en un comunicado

La secundaria 1 «Manuel Ávila Camacho» también fijo cuota de 1,200 pesos, además de que ambas secundarias también exigen el pago de la credencial a todos los alumnos.

En tanto que la secundaría Técnica 7 «Pedro Martínez Noriega» publicó en redes sociales el número de la cuenta bancaria para el pago de cuota que es de 550 pesos y no es condicionante para inscripción e inclusive pueden pagar en parcialidades y para alumnos con promedio de 9 pagan la mitad, mientras que los de 10 quedan exentos de pagos.