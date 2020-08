Colosio reprocha a Samuel por comentarios machistas Lo anterior se deriva de un video que muestra al senador ordenar a su esposa cambiar de postura ante la cámara

Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), escribió una carta de acceso público dirigida al senador Samuel García por los “inaceptables” hechos ocurridos con su esposa que salieron a la luz gracias a un video que subieron a redes sociales.

En el material audiovisual se ve convivir a la pareja conformada por el doctor en Política Pública y Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y su esposa Mariana Rodríguez, durante una comida vía streaming; sin embargo, en algún momento del video en vivo a García Sepúlveda le pareció inapropiado que se le vean las piernas a Rodríguez y establecieron una discusión que fue catalogada como misógina.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, ordenó el político de 32 años a Mariana.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, exigió de nuevo.

Mariana Rodríguez, que llevaba un pantalón de pijama corto, obedece a su marido y baja la rodilla, pero en su celular, ella no puede ver la imagen completa, y en realidad su pierna sigue apareciendo en el cuadro.

“Pues yo nada más me veo así”, se excusa, mientras forma con los dedos de sus manos un recuadro pequeño. “Perdón, osea perdón. ¿Ya?”, añadió.

Al ver que aún no escondió la pierna, el enfado de Samuel García aumenta, y sube el tono de su voz.

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, le vuelve a ordenar.

“¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”, contesta la influencer.

“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, le reprocha el senador.

“Perdón”, pidió Mariana Rodríguez.

De tal razón que el vocal de la Comisión Estatal de Legislación emitió un texto en el que hace referencia al incidente y reiteró que, derivado de la vida pública que decidieron tener como pareja, ellos serán sometidos a un escrutinio mayor que otros políticos.

“Mariana y tú han tomado la decisión de llevar un estilo de vida muy expuesto al público. Es una decisión que los ha acercado muchísimo a la gente, por supuesto, pero por ello también es mucho mayor el grado de escrutinio y crítica que recibirán. Siendo honestos, no me pareció lo que vi en el video. Por un lado por tu comentario, pero además por el impacto que este tipo de interacciones pueden llegar a tener en su relación de pareja”, expresó al inicio de la carta.

El hijo del asesinado candidato a la presidencia de M{exico por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinado en 1994, refirió también que el ejercer un cargo de representación pública involucra una responsabilidad aún mayor y que su actuar debe de ser ejemplar.

“Como hombres y servidores públicos debemos ser especialmente conscientes de cualquier actitudes machistas o incongruentes que se puedan presentar en nuestras acciones diarias. Nuestra posición como líderes así nos lo exige. Reflexionemos juntos, pues, sobre nuestras masculinidades para que esta información permee en nuestras acciones y nutra nuestra vida pública y privada”, abundó.

Finalmente, Colosio Riojas aconsejó a su amigo a pedir perdón, reconocer sus faltas y corregir su conducta tanto en lo público como en lo privado.

“Pedir perdón y reconocer nuestras faltas será siempre un gran inicio. Sin embargo, más allá de pedir perdón está el conscientemente jamás conducirse así en público o privado. Es tu pareja quien, libremente te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera; no subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone ni silencia”.

