Columnas: El Patinadero EL PEOR PILOTO

En Morena ya dieron color y definieron quienes serán sus primeros candidatos, la voz de arranque fue marcada por su dirigente nacional, ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR en ese encuentro que dejó muy claras las reglas.

RAMÍREZ CUÉLLAR estableció claramente que los gobernantes electos por voto directo tienen derecho a la reelección.

La voz de arranque ya la marcaron en Morena, donde todos sus integrantes alzan la mano para ser tomados en cuenta para el proceso del 2021.

Ese optimismo se basa, nuevamente, en la imagen del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que se mantiene estable, de acuerdo a Mitofski su calificación aprobatoria se incrementó del 47.5 que tenía en junio al 50.3 por ciento en julio. Ese aumento llena de grandes alegrías a todos los que aspiran a ser aspirantes de Morena.

En el caso concreto de Tamaulipas, la imagen de AMLO se mantiene sólida como las vías del ferrocarril, apenas si bajo unas décimas de punto de junio a julio de acuerdo a la encuestadora.

En junio, AMLO tenía la aprobación del 57.3 de los ciudadanos, calificación que descendió apenas unas cuantas décimas al colocarse en 56.7 por ciento de los tamaulipecos. Una cifra maravillosa y que permite arrastrar nuevamente el voto pejista, en las próximas elecciones.

Claro, todo es teoría y escenarios que emergen de la mente de los dirigentes de la izquierda, pero que carecen de una estructura, deben entender y comprender que las simpatías sin los alicientes extras que otros partidos sí ofrecen, no pueden ganar las elecciones.

Los becarios y adultos mayores no llegan solos a las urnas, en la elección donde Morena perdió las diputaciones locales debieron entenderlo. AMLO no gana solo.

Eso si la apuesta de los morenistas es muy alta, con un PRI desarticulado y que todavía es objeto de diversos ataques que buscan acabar los vestigios de lo que queda del tricolor.

En Morena ya dieron color, ahora tienen que buscar los mejores candidatos en cada municipio y distrito, que sepan armar y proteger estructuras.

Son pocas las figuras que encuadran en el perfil y una de ellos es FELIPE GARZA NARVÁEZ, quien seguramente estaría inmiscuido en las campañas, claro si los Morenos aceptan su asesoría podría darle certeza en el aprovechamiento de la popularidad presidencial.

Donde no hay color y se nota

una desorganización total es en el PAN, hay vacilación en el dirigente estatal, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, quien hasta el momento no puede ni siquiera sacar el clutch para que arranque la poderosa unidad que pusieron en sus manos.

El líder no provoca respeto,

su apodo de “El Cachorro”, por el contrario provoca risa, sus contrarios se alegran por su pobre trabajo en todos los municipios, donde los propios actores azules lo ven con desdén.

No lo respetan, opinan que no tiene la capacidad para enfrentar una responsabilidad de esa magnitud, en los municipios hay un desorden, pues las señales son difusas.

El cachorro recibió uno de

los mejores autos para competir en cualquier circuito por más demandante que sea, sólo que no sabe de transiciones, ni cambios, pero además está enfermo de soberbia.

Es un piloto con el mejor coche en el peor momento de su carrera, las deficiencias del “cachorro” afectan todas las decisiones del partido que recibió con la mejor de las intenciones.

Tiene tiempo de recomponer el rumbo, en el momento que abandone sus “pool party”.

El coche azul necesita un nuevo y mejor piloto. El dueño de la escuadra ya se dio cuenta.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Contacto: patinadero@hotmail.com