Columnas: Tarjetero político ELECCIONES A LA VUELTA

El arranque del año electoral está a la vuelta de la esquina, en menos de un mes tanto el Instituto Electoral de Tamaulipas como el Instituto Nacional Electoral, estarán aceitando su equipo para dar arranque a una nueva elección local y federal.

Una contienda en donde para Tamaulipas se podrá observar si el poderoso brazo de MORENA visto hace dos años tiene aún mazos para mantener lo que hasta este momento tiene en espacios federales.

Son seis los legisladores federales que llegaron a la Cámara por MORENA, aunque en el grupo parlamentario de Tamaulipas solo aparece como tal Erasmo González Robledo.

Los otros aparecen por la alianza con el PT y el PES, pero a final de cuentas fue de la mano morenista que llegaron.

El PAN que tenía 3, le fue bien, porque se sumó a su bancada el legislador Mario Ramos que llegó por Movimiento Ciudadano y finalmente el PRI tiene una legisladora en Mariana Rodríguez Mier y Terán que entró por la vía plurinominal. Retomando el tema… no olvidemos

que además de la elección de Alcaldes y Diputados locales, serán electos 9 Diputados federales.

Es ahí en las diputaciones que operan desde el centro del país en donde MORENA y su 4T tienen presencia con la mayoría de los espacios.

Espacios que si yo en este momento tuviera la oportunidad de preguntarle directamente a usted amablelector, ¿A cuántos conoce?, ¿Sabe que han hecho en la Cámara? O ¿Cuántas iniciativas han presentado?…

Obviamente usted se quedaría con cara de WHAT?

Efectivamente esa sería su respuesta, porque llegaron a las candidaturas como viles desconocidos y con la misma se van a ir, porque ante la falta de trabajo político por Tamaulipas, nadie sabe quiénes son.

También se podría decir que llegaron a la diputación por “chaqueteros”, “chapulines” o “vendidos”, porque tanto priistas como panistas se fueron a los brazos de MORENA, el PES o el PT para llegar.

Que le puedo decir de los diputados panistas… no cantan mal las rancheras, no difunden trabajo, se están durmiendo, pareciera que no saben que la talacha debe ser constante para mantener los espacios.

Estando en la modorra, no avanzan, pero además no contribuyen a los proyectos del Estado, repetir para la mayoría de los azules será cosa prácticamente imposible.

Hablando de acciones, vemos que tiene más trabajo la diputada federal priista Mariana Rodríguez, al menos

ella se preocupa por darle difusión a sus participaciones en tribuna, cada semana se regresa al terruño y realiza visitas a las familias de su distrito.

Obviamente en política cualquier movimiento tiene un interés, y la Diputada como política trae interés especial por Ciudad Victoria.

Pero sin distraernos del tema inicial, resulta que en la elección del próximo año, a los Morenistas les faltará y mucho, la fuerza de AMLO.

Como el ahora presidente ya no estará en la boleta, y lo que es peor la luna de miel con los mexicanos le duro muy poco, ya hasta los AMLOvers, lo detestan, seguramente en las urnas será otra historia.

Por lo pronto la jugada electoral será muy diferente, si ya de hecho había cambios en la forma de hacer campañas por falta de dineros.

Ahora con la pandemia del Covid-19 los cambios serán más bruscos.

El uso de las redes sociales, la comunicación a distancia, al igual que en la escuelita, serán elementales para legar a los electores.

Ahora sí que para llegar van a necesitar carisma, talento, imagen e ideas, pero fundamentalmente “sinceridad”, esa es una virtud que pocos en política conocen.

Las campañas no serán cara a cara, frente a frente, mano con mano ni hombro a hombro, serán a través de Facebook, Twitter, Instagram, por zoom o WhatsApp, con celular, Tablet o computadora.

Que los postulados en su momento le echen cerebro, le echen coco, que piensen e ideen como llegarle a la gente para atraer su voto.

Que no olviden que la falsedad, las mentiras y lo sucio también se puede identificar por estos medios de comunicación.

Pararesumir, los morenistas en particular y los que aspiran en general, deben presentar algo de trabajo si quieren llegar.

Comentarios: notinora@hotmail.com