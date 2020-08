Explosión en Baltimore deja una persona muerta y varios heridos

ESTADOS UNIDOS.- En Baltimore, Estados Unidos, se registró una explosión en una zona residencial, que dejó como saldo al menos una persona muerta, dos más heridas en estado crítico, además de varias personas atrapadas entre los escombros.

(3) patients, all critical have been rescued by Firefighters. Special Rescue Operations units have arrived and are beginning to search and rescue the other patients.

(6) #BCFDEMS medic units have been called. Units from @BaltCoFire have been called to help.

📷@CitizenAppBALT https://t.co/GtmvfbRVYZ pic.twitter.com/5nJmHbFX6U

— Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020