Columnas: La Talacha LA MAFIA DEL IMSS

La lucha contra la corrupción que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día de su gobierno, es una tarea titánica y un reto difícil de superar, porque este cáncer está enraizado en toda la estructura de la administración púbica federal y en los demás niveles de gobierno.

En todas las áreas existe el problema de la corrupción, pero es en el sector salud donde más evidencias hay de este mal, y esta pandemia que azota al país, ha sido un factor que ha transparentado la podredumbre, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Presidente, cuando asumió el poder, le encargó a Germán Martínez un recalcitrante panista para que limpiara los males del Seguro Social, y lo que hizo fue agudizarlos, aunque sus diferencias con Car-

los Inzúa, entonces secretario de Hacienda lo llevaron a renunciar, porque no le dejaron operar a sus anchas, aunque sí llenó la nómina del IMSS de panistas. Su lugar lo asumió el chiapaneco Zoé Robledo, que hasta donde se sabe, está tratando de hacer bien las cosas, empezando por sacudirse la rémora de delegados pillos que crearon una mafia y una red de corrupción que llevaron al IMSS al punto de la quiebra.

El 15 de enero, a propuesta de Zoé Robledo y por indicaciones del Presidente, el Consejo Técnico del Seguro Social designó a 35 nuevos funcionarios, entre ellos, los responsables de las Delegaciones, en donde más problemas de corrupción había, entre ellas la de Tamaulipas, en donde la doctora Velia Patricia Silva Delfin quedó a cargo de la misma.

“Sé que son los mejores, sé que se evaluaron muy bien, no somos amigos, no son recomendados de nadie, no están aquí por ninguna cuota, por ningún cuate, están porque son los mejores y las mejores que nos van a ir a representar”, dijo entonces Zoé Robledo.

Sin embargo, a la llegada de los Delegados, se toparon con las mafias en el Instituto, que de la mano del Sindicato, han saqueado y cometido todo tipo de tropelías. En el caso

de Velia Patricia Silva Delfin, en Tamaulipas le tupieron duro cuando llegó a combatir a la red de funcionarios corruptos que manejaban a su antojo las compras, las asignaciones de contratos y plazas, en complicidad con el sindicato de la sección 10 que dirige el panista e impugnado dirigente, Pedro Luis Ramírez.

Esta galopante corrupción en el IMSS en los Estados no puede ser posible, si en los mandos medios de la Dirección General no hay funcionarios que los encubran, los alienten y los protejan; y es ahí, en donde Zoe Robledo, le ha faltado meter mano dura.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esto, es la impunidad con la que opera desde la Ciudad de México, la maestra Alina Nieves Chávez, Coordinadora Laboral del IMSS, y quien pertenece al despacho N&N Asociados (Natividad y Asociados), desde donde impulsan a amigos y cómplices para la dirección jurídica de la Delegación en Tamaulipas, a quienes luego los utilizan para saciar sus ambiciones y actos de corrupción.

Sólo en el área Jurídica del IMSS Tamaulipas, Aline Nieves Chévez, de la mano de Gustavo Alberto Mancini o Moisés Malpica, funcionarios que han sido denunciados en México por conductas inmorales e ilícitas, mediante hostigamientos y amenazas han logrado echar de la Dirección Jurídica, a Javier Govea, Gabriela Flores, Francisco Narváez, y el más reciente al abogado David García Pérez. A este último, que estaba encargado del Despacho con nombramiento de la Delegada Velia Patricia, Aline Nieves, con la complicidad de Gustavo Mancini y Moisés Malpica, le inventó un expediente falso, plagado de anomalías para sacarlo del cargo.

El objetivo de Aline Nieves Chávez, es imponer en el puesto

a Berenice de Jesús Ortiz Barrera, quien ocupa un alto cargo en el PAN municipal de Tampico. Aline Nieves y Mancini por diferentes medios, han presionado para que la Delegada Velia Patricia Silva deje en el cargo a Berenice de Jesús.

En el escritorio de Zoé Robledo ya está documentada la historia negra de Aline Nieves Chávez, Gustavo Mancini y Berenice de Jesús Ortíz, y se espera que pronto, la limpia ordenada por AMLO se haga efectiva.

La corrupción en el IMSS de Tamaulipas, es el problema más agudo al que se enfrenta la Delegada Velia Patricia Silva y necesita el respaldo de Zoé Robledo para limpiar el Seguro Social en esta entidad federativa.