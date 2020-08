Columnas: El Kiosko Pactan unidad en PAN de Altamira

Si bien la designación de Julio Fabio Ramos García como nuevo presidente de la Delegación del PAN en Altamira se derivó de la facultad ejercida por el Comité Ejecutivo Estatal que preside Luis René ‘El Cachorro’ Cantú, también fue producto de un acuerdo entre los distintos liderazgos del partido blanquiazul en el municipio del Corredor Industrial.

Así sucedió: en dos reuniones, una realizada en Ciudad Victoria y otra en Altamira, ambas encabezadas por ‘El Cachorro’, se pactó la llegada de Fabio Ramos, ex regidor panista en dos ocasiones (periodos 2011-2013 y 2016-2018).

Presentes en las reuniones estuvieron la alcaldesa Alma Laura Amparán y los diputados locales Miguel Gómez Orta y Karla Mar Loredo. También asistieron Isaac Rebaj, Zeferino ‘Tino’ Lee, Arturo Esparza Parra, Gonzalo Urbina, Nicolás Alvarez, Noé Licona, Marcela Cervantes, Cristian Pérez y Silvia Cacho Tamez.

Ahí, en esas dos reuniones, se ‘cocinó’ la planilla de unidad, integrada por gente propuesta por los liderazgos blanquiazules altamirenses.

De esa forma, Fabio Ramos estará acompañado en la secretaría general por María de los Angeles Castillo y en la secretaría adjunta por Héctor Esparza Parra. En el área electoral, estratégica para lo que viene, no hubo cambio: José Luis Guzmán se quedará con la tarea tras la obtención de buenos resultados en los procesos anteriores.

Una labor que será fundamental para que los partidos ganen simpatías en la elección del próximo año será el manejo de las redes sociales. Esa misión quedó a cargo de Daniel Lee, hijo de Tino Lee, en el área de Acción Digital.

Por su parte, Acción Juvenil está en manos de Narcedalia Castro Cervantes, hija del regidor Herminio Castro Pérez. En Participación Política de la Mujer fue designada Nelly Mar.

También tendrán sus asignaciones en la Delegación del PAN de Altamira Cristian Pérez, Idalia Cervantes, Noé Licona y Raquel Hernández.

Lo que llamó la atención fue que no fuera convocado a las reuniones el ex diputado local Víctor Meraz, actual subsecretario de Bienestar Social del gobierno de Tamaulipas. Lo dejaron fuera de la jugada a pesar de que, a juicio de los analistas, es un especialista del tema electoral.

El punto central es que Fabio Ramos llega a la presidencia de la Delegación del PAN en Altamira con una meta: fortalecer la unidad blanquiazul y, por supuesto, ganar las elecciones del próximo año por la alcaldía, las dos diputaciones locales y contribuir en alcanzar la diputación federal del Séptimo Distrito (con cabecera en Ciudad Madero pero que abarca el municipio altamirense).

Ese es el objetivo central del nuevo pacto de unidad panista altamirense: mantener la presidencia municipal y las dos diputaciones locales, así como llevarse la diputación federal.

La presentación oficial de Fabio Ramos como nuevo dirigente del panismo de Altamira fue el pasado viernes por la tarde, en las oficinas del partido, acompañado por la alcaldesa Alma Laura Amparán (fuera de su horario de trabajo) y los diputados locales Miguel Gómez Orta y Karla Mar Loredo.

EL DIÁLOGO DE ADRIÁN OSEGUERA Y RAMÍREZ CUÉLLAR

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, recibió la tarde del pasado viernes en su oficina personal al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar.

La charla, amena y fructífera, se prolongó durante tres horas. Por supuesto, intercambiaron puntos de vista sobre el partido de la Cuarta Transformación.

Pero, sobre todo, fue un diálogo de amigos. Adrián Oseguera y Alfonso Ramírez Cuéllar se conocen desde los tiempos en que militaron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es una amistad que lleva mucho tiempo.

De hecho, ellos platican con frecuencia vía telefónica. En esta ocasión, el dirigente nacional morenista visitó al alcalde maderense en su oficina personal.

Durante la rueda de prensa que ofreció en Ciudad Madero, Alfonso Ramírez Cuéllar dejó bien en claro que los presidentes municipales, así como los diputados federales y locales de mayoría relativa, pueden buscar la reelección.

PERREDISTAS FORMALIZAN SU COMITÉ ESTATAL

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas eligió ayer en una asamblea vía digital su dirección ejecutiva estatal, así como su consejo estatal.

Al frente de la dirección ejecutiva o comité estatal para el periodo 2020-2023 se confirmó a Armando Valenzuela Arroyo. En la secretaría general repite Martha Patricia Gutiérrez Palacios. El responsable del área de organización es Jorge Sosa Pohl, ex alcalde de Ciudad Madero.

Los asuntos electorales y la política de alianzas son responsabilidad de Juan Manuel Rodríguez Nieto. Los temas legislativos pasan por las manos de Adriana Gámez Guerrero. Y el encargado de la comunicación política es Benjamín de Lira Zurricanday, perredista de toda la vida.

Respecto al consejo estatal del sol azteca, la elegida para presidenta fue Alejandrina Alvarado, mientras como vicepresidente quedó Sergio Martínez López. Por su parte, Adonay Rodríguez Elizalde ejercerá como secretaria.

Los perredistas van a la elección de 2021 con el objetivo de mantener su registro a nivel nacional y de recuperar las prerrogativas (el financiamiento público) en el escenario tamaulipeco. Veremos si lo logran o se despiden del panorama partidista.

Y PARA CERRAR…

El PRI de Tampico que preside Roberto Brondo se mantiene activo: el pasado jueves realizó un ‘Facebook-live’ para despejar y resolver dudas recurrentes sobre la pandemia del Covid. Eso fue a nivel digital.

En territorio el tricolor porteño emprendió una campaña de fumigación contra el dengue en las colonias Mirador y Niños Héroes. Pese a los nubarrones, los priistas se mueven.