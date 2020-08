Se disculpa Samuel con su esposa por ‘broma machista’

MONTERREY.- El senador Samuel García causó controversia luego de que se viralizara un video en el que reprocha a su esposa Mariana Rodríguez por «enseñar mucha pierna» en una transmisión en vivo.

Vía Twitter, se viralizó un clip que muestra al político pidiéndole a su pareja que subiera la cámara para que no mostrara las piernas, a lo que ella respondió que solo eran sus rodillas.

«Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando», menciona Samuel, a lo que su esposa le responde: «perdón».

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020