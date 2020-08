Se registra un tiroteo afuera de la Casa Blanca Trump fue escoltado para salir rápidamente de la sala de reuniones en medio de una conferencia de prensa.

ESTADOS UNIDOS.- Se registró un tiroteo esta tarde afuera de la Casa Blanca, y el presidente Donald Trump fue escoltado para salir rápidamente en medio de una conferencia de prensa.

Minutos después, Trump regresó al podio para informar a los periodistas sobre el incidente: «Puede que no tenga nada que ver conmigo», afirmó.

Al parecer, dijo Trump, la policía disparó contra un sospechoso en la inmediaciones de la Casa Blanca, y fue llevado al hospital.

JUST IN: President Trump abruptly whisked out of the briefing room during his news conference pic.twitter.com/b0IhuksquQ — Axios (@axios) August 10, 2020

Tan solo unos minutos después de que la conferencia diera inicio, un agente del Servicio Secreto de EU se acercó a Trump para decirle que debía salir de la habitación.

Posteriormente se confirmó que el tiroteo tuvo lugar justo fuera del perímetro de la Casa Blanca, por lo que el presidente de Estados Unidos regresó a la sala de reuniones para retomar la conferencia sobre el mercado, la economía y la crisis por el nuevo coronavirus.

El presidente de EU señaló, de acuerdo con Fox News, que fue llevado a la Oficina Oval, y no al búnker de la Casa Blanca,

Según Fox News no se cree que exista una amenaza para el Capitolio después del tiroteo.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO