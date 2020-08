Joe Biden elige a Kamala Harris como compañera de fórmula

ESTADOS UNIDOS.- El candidato presidencial demócrata Joe Biden eligió este martes a la senadora Kamala Harris de California como postulante a la vicepresidencia.

Harris, de 55 años, se convierte en la primera mujer afroamericana en ser parte de una importante candidatura presidencial en Estados Unidos.

“Observé cómo se enfrentaban a los grandes bancos, levantaban a los trabajadores y protegían a las mujeres y los niños del abuso. Entonces estaba orgulloso y ahora estoy orgulloso de tenerla como mi socia en esta campaña”, dijo Biden en Twitter sobre la senadora.

Dos mujeres han sido candidatas a la vicepresidencia de los Estados Unidos previamente, la primera fue la demócrata Geraldine Ferraro, en 1984, y la republicana Sarah Palin, en 2008., pero ninguna ha ocupado ese puesto.

