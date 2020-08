Columnas: Entre Líneas ‘ALIANCISTAS’ EXIGEN APOYOS

A juzgar por los hechos las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera va con todo en contra de ciertos personajes que de alguna manera tuvieron que ver con los millonarios sobornos que se realizaron a través de muy cacareado caso Odebrecht.

Por lo pronto el Fiscal ALEJANDRO GERTZ MANERO manifestó que se utilizaron más de cien millones de pesos en la campaña presidencial del 2012 de ENRIQUE PEÑA NIETO siendo el ex Secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY uno de los principales operadores financieros, por mucho la joya de la corona en este escándalo de la actual administración federal.

En el resonante caso las autoridades no dejan títere sin cabeza pues también buscan encontrar alguna responsabilidad en contra de los abogados de EMILIOLOZOYA, JAVIER COELLO TREJO y su

hijo quienes previniendo cualquier acción en su contra recurrieron al amparo de la justicia federal.

En otro punto dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía General

de la República en contra de decenas de funcionarios de la administración concretamente en la Secretaria de Gobernación aparecen en primer orden el titular de la referida dependencia MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG y varios de sus principales colaboradores a quienes se les imputan diversos cargos graves.

Las indagatorias enfilarían también en contra del Oficial Mayor de la referida dependencia JORGE MARQUEZ quien entre muchas de las “facultades” otorgadas, se encargaba de la entrega de nombramientos de delegaciones federales a diestra y siniestra.

Respecto a este último se habla que recibía mensualmente millones de pesos así como diversos “regalos” por parte de por lo menos una decenas de delegados del país en agradecimiento por la “gestión” realizada a su favor .

Entre ellos se distinguen delega-

dos pertenecientes a las dependencias de Agricultura y Comunicaciones y Transportes principalmente.

Por cierto lo anterior debe de traer sumamente preocupado al ex delegado de la SCT en San Luis Potos, sin duda uno de los ahijados predilectos del ex Oficial Mayor JORGE MARQUEZ razones para estarlo, existen muchas y muy variadas, al tiempo.

Todo esto ocurre aún y cuando el muy “codiciado” ex Director de PEMEX EMILIO LOZOYA AUSTIN ha comenzado a dar detalles precisos o más bien contundentes, en contra de diversos personajes de la vida pública y privada y que presuntamente fueron favorecidos con miles millones de pesos, en contratos de obra y todo tipo de regalías en su paso por la paraestatal.

Una cosa es una realidad quienes disfrutan de la temblorina que se traen infinidad de servidores públicos son en primera instancia, la jerarquía de la mentada 4T y por supuesto, los que de alguna manera fueron víctimas de los ahora señalados en sus épocas de gloria y poder, así las cosas.

En tanto en lo que queda del PRI en la entidad nadie adicho absolutamente nada del agandalle realizado por su dirigente nacional ALEJANDRO MORENO CARDENAS “alito” quien por sus pistolas, se tomó el derecho de escoger a cuanto candidato se le de la gana en las próximas elecciones.

Es más importante en Tamaulipas seguir con zalamerías, imposiciones y sustraer el poco dinero existente, que trabajar en aras de sacar a flote al casi desahuciado partido tricolor y EDGAR MELHEM SALINAS, en lo suyo, el negocio y los grande$$ acuerdos.

En tanto en Torreón, Coahuila el bloque de gobernadores que conforman la llamada “Alianza Federalista” no quitan el dedo del renglón y continua exigiendo diversos apoyos al gobierno de la república, esta ocasión hicieron énfasis en la necesidad de obtener mayores apoyos en materia de salud, coordinación fiscal así como reactivar la economía, entre otras cosas.

Como bien se sabe los gobernadores reunidos en aquella entidad presuntamente se congregarán en fecha aún sin definir en San Luis Potosí dónde esperarían que sus peticiones sean escuchadas por el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBADOR.

Por cierto respecto a la posible visita que realizaría el Jefe del Ejecutivo Federal a Tamaulipas a mediados del mes en curso, existen comentarios que está no se llevaría a cabo al menos, esa era la última información que se tenía hasta el momento.

Indudablemente que sería muy bueno que el presidente LOPEZ OBRADOR, se diera una vueltecita por estas tierras, acá existen muchos pendientes que son de interés ciudadano sin contar, las múltiples promesas que aún están a la espera de ser resueltas.

Seguramente sí acude a San Luis Potosí a la reunión con la CONAGO, el mandatario federal confirmaría al Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA de su presunta visita a Tamaulipas.

Correo: maguilar96@hotmail.com